Hoy jueves 27 de julio a través de ViX se estrenó la comedia “Dime Lo Que Quieres (De Verdad)”, protagonizada por Manolo Cardona, Stephanie Cayo, Tony Dalton y Angie Cepeda, cuya dirección es de Bruno Ascenzo. La historia es una adaptación de la película argentina de 2012, “Dos más dos”.

A propósito del lanzamiento del filme, EL INFORMADOR conversó con la actriz colombiana Angie Cepeda, quien interpreta a “Emilia”, casada con “Diego” (Dalton) y cuya relación es muy monótona, hasta que sus amigos “Betina” y “Tomás” (Cayo y Cardona) los convencen de intercambiar parejas, provocando otros conflictos.

Angie resalta que aunque es una comedia romántica, la cinta también tiene su estela dramática. “Mostrar la vulnerabilidad de los personajes y sus momentos de conflicto, fue lo que más me gustó” en sinergia con el drama y la comedia.

"Esta película se hizo hace más de 10 años en Argentina, una versión pura y dura, que era como farsa, buenísima y maravillosa que también la han hecho en teatro y tal. Pero nosotros también queríamos ver cómo podríamos hacer nuestra propia versión y la idea era salirnos de la comedia tradicional y buscarle la verdad a estos personajes, por eso cambiamos muchas cosas, hay escenas que sacamos, otras que son nuevas, hicimos mucha improvisación”.

TAMBIÉN LEE: Los cuatro estrenos imperdibles de hoy en Netflix

Resalta que el director Bruno es muy generoso en su quehacer fílmico y los dejó a todos participar en los ensayos, aportando ideas para que la historia creciera. “Y yo fui muy feliz haciendo esto”. Sobre hablar de relaciones abiertas, intercambio de parejas y decisiones consensuadas en el sexo con terceros, Angie también refiere que hay una línea muy delgada donde el que juega con fuego se quema, tal como le sucede a su personaje.

“Evidentemente estos temas se vienen hablando desde hace mucho tiempo, pero siguen siendo tabú. Entonces, lo bonito es abrir la conversación y ver que esto suele pasar. Es verdad que las parejas después de que llevan mucho tiempo juntas, pasan del enamoramiento a otra cosa y las relaciones están en constante cambio”, así que surgen de pronto cuestionamientos en torno a si es mejor la infidelidad o la monotonía o qué se hace para reavivar la pasión.

“Hay muchos grises, la vida no es blanco o negro, hay opciones de todo tipo, hay gente que es más tradicional y que se siente más tranquila y a salvo en una relación monógama, y hay gente que quiere otras cosas, y me parece que todo es válido”. Sin embargo, la moraleja es que siempre debe prevalecer el consentimiento. “La película habla de delgadas líneas, de cuando te puedes quemar si juegas con fuego. A veces al tomar ciertas decisiones, hay que tener cuidado porque puedes cometer errores y complicar las cosas”.

ESPECIAL/VIX

En ese punto, sobre cómo desarrolló a “Emilia”, confiesa: “A mí me encantaba ella, porque dentro de ser una mujer tan tradicional, esposa y madre, tiene una valentía de ser honesta consigo misma y darse cuenta que no es feliz así. Y dos, de abrir la boca, decirlo y expresarlo. Porque yo me la imagino a ella que cuando era más pequeña, sí tenía más fantasías, pero la vida fue pasando, se fue acomodando con su novio de toda la vida y ahí se quedó, pero de repente la vida la pone en una situación para preguntarse… ‘¿quién eres tú realmente?’”.

Comparte que fue fundamental el trabajo en equipo en coordinación con el director para sacar adelante esta cinta. “Todo fue bien orgánico, Manolo y yo ya éramos amigos, con Stephanie también y todos ellos ya se conocían, pero a Tony lo conocí en el set y fue muy fácil, enseguida surgió una cosa muy real, una complicidad entre nosotros cuatro, la química era real y por eso es que se ve así en la pantalla”.

Angie espera seguir desarrollando más proyectos en México como éste, recuerda que la última vez que había trabajado en nuestro país fue en la cinta de Manolo Caro, “Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando”.

YC