Vive una noche de humor absurdo, cotidiano y político

Como parte de las actividades programadas para el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG37), hoy sábado 11 de junio a las 19:00 horas, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, se presentará el espectáculo “Los Ilustres Liniers & Montt/ Stand Up Ilustrado”, un performance de “humor absurdo, cotidiano y político” a cargo de los artistas gráficos Ricardo Siri Liniers, de Argentina, y el chileno-ecuatoriano Alberto Montt.

Liniers —reconocido internacionalmente por la historieta “Macanudo”— en entrevista con EL INFORMADOR se declara “feliz” de regresar a la ciudad con el pretexto del FICG, “extrañaba y necesitaba mi dosis tapatía; después de varias Ferias del Libro (FIL), shows con Kevin (Johansen) y otros con mi amigo (Alberto) Montt, pues ya no veo el momento de llegar”.

Amigos ante todo

En este sentido, explica el dibujante, que estas colaboraciones surgieron hace algunos años, “fue algo muy orgánico, primero nos hicimos amigos porque de otro modo no se me hubiera ocurrido hacer algo así con quien no lo fuera. Creo a Kevin y Montt les pasó algo parecido. Hace más de 20 años, cuando comencé a hacer dibujos y cosas con Kevin, él me decía que ‘la fiesta es en el escenario’, y la verdad así era y perdí la timidez cuando subí al foro con él”.

Y después de muchos shows y pasar “todo tipo de aventuras”, comenta Liniers, “alguna vez hablamos de esto Montt y yo, pensando que hacer stand up e ilustración tiene sentido, y cometimos el error de comentarlo en voz alta a nuestros editores (Sexto Piso) en la FIL, como una estupidez después de varios tequilas. Luego dijeron ‘lo hacemos el año entrante’ y, de repente, un año después subimos al escenario. Ahí empezamos, y lo disfrutamos mucho. Pero estamos renovándolo porque ya lo hemos hecho varias veces”.

Al respecto, Montt agrega: “El show partió de la necesidad que teníamos Liniers y yo de juntarnos a conversar. Es una especie de desvarío que cada vez es diferente, hay temas que se repiten, porque son los que nos importan, pero también hay formas de abarcarlos. Después de tanto tiempo de no hacerlo, lo que haremos es pararnos en un escenario y hablar de lo que nos ha pasado en el último año y medio. Tenemos un podcast de conversación ‘La vida es increíble’, y queríamos ver qué pasa si montamos nuestro podcast en vivo”.

Parecido y confusión

El ilustrador asegura que, “en un principio, nos sorprendió que funcionara el show en tantos países tan diferentes. Y es que a veces pensamos que somos muy diferentes, que un argentino es distinto de un mexicano y así, pero todos perdemos igual, todos tenemos gobiernos corruptos y problemas económicos, aunque somos 99 por ciento parecidos; salvo nombrar algunas cosas con otras palabras, después somos casi lo mismo”.

“Claro, antes de todo pensábamos que no funcionaría”, destaca Liniers, “y quizá haya algo de confusión también, uno dibuja mientras otro habla y así los confundimos un poco para que no se den cuenta que somos muy malos haciendo ambas cosas”.

Y, por supuesto, destaca el monero argentino, “también inventamos un poco esto del show para vernos, porque no vivimos en el mismo país (yo en Estados Unidos, él en Francia), entonces cabía pensar que tal vez no nos veríamos más; creo que, además, en el escenario sucede mucho de lo que pasa abajo; mi esposa una vez me dijo que lo que hacemos es como cuando almorzamos juntos, decimos las mismas pavadas (tonterías) y encima cobramos a la gente”.

Distintas velocidades

Ahora bien, tomando en cuenta que ahora se presentan en el marco del FICG, “es probable que ahora invoquemos un poco nuestro lado cinéfilo”, enfatiza Liniers, “para hablar de películas profundas, para pensar mucho, como ‘King Kong’ o ‘Volver al futuro’. Pero bueno, todo lo que pasa en el escenario tiene un tufillo de adrenalina, todo sucede en el momento, y a una velocidad distinta”.

Respecto de eso, detalla el artista gráfico, “siempre he dicho que quienes dibujamos somos como inteligentes en cámara lenta, estamos diciendo algo pero pensamos cada palabrita y línea. Algo que se lee en siete segundos probablemente lo pensé tres horas. Somos ingeniosos, pero en cámara lenta; aunque en el show no tenemos esa opción, aunque creo que para lograrlo visitamos otra parte de nuestro cerebro”.

Dibujar como puente

Al final, indica Liniers, en el escenario “ofrecemos a la gente algo que no es lo que hago en ‘Macanudo’, yo cuando trabajo por fuera de la historieta no quiero que sea más de lo mismo, quiero encontrar otras cosas, otros materiales. Si pinto, pinto diferente. Mi búsqueda personal puede estar en la historieta, pero si voy a otro lado, es otra cosa, y a veces sorprendo al espectador”.

Agéndalo

“Los ilustres Liniers & Montt / stand up ilustrado”

Fecha: hoy 11 de junio.

Horario: 19:00 horas.

Sede: Sala Plácido Domingo/ Conjunto Santander (Periférico Norte 1695, Rinconada de la Azalea, Belenes Norte, Zapopan).

Requisito: Para mayores de 16 años de edad.

Boletos: $45 pesos (general/ en taquilla y en www.conjuntosantander.com).