En esta vida siempre es importante tomarnos un tiempo para descansar y olvidarnos de todos nuestros problemas, por lo que sin duda una de las cosas que siempre funcionan es el mundo del entretenimiento, como por ejemplo asistir a una función de cine.

Asistir a ver una película a la pantalla grande es una gran experiencia, en donde puedes acudir con toda tu familia, amigos o pareja, aunque cabe señalar que debes hacer un gran gasto, pues aparte de las entradas puede que gastes más dinero para comprar cosas en dulceria si es que deseas hacerlo.

La gran mayoría de las personas no dudan ni un momento y compran sus combos de palomitas para vivir la experiencia completa, pero hay quienes no, sin embargo eso no hace que se queden con las ganas de disfrutar un snack, por lo que meten su propia comida a escondidas para disfrutar de la película, tal como lo hizo un joven tras ingresar con todos los ingredientes para prepararse un sándwich a su gusto.

A través de TikTok, la usuaria @hannitahvi, pareja del joven, compartió el video que se volvió viral, en donde se puede ver que tiene una bolsa de pan en sus piernas, además de un paquete de jamón y queso a su costado.

Normalmente las personas llevan sus alimentos ya preparados, pero sin duda lo que llamó la atención de este hombre fue que él decidió preparar su platillo en ese momento.

Varios usuarios de la aplicación reaccionaron al video, hubo quienes apoyaron al joven luego de comentar que han aplicado esta técnica y hubo otros que mencionaron que era más fácil llevar todo preparado.

Hasta el momento el video cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y miles de reacciones por parte de los usuarios.

MF