Viral: Joven hace broma a clientes para cerrar la tienda y enfrentó esta consecuencia

Muchos trabajadores hacen hasta lo imposible para cerrar a tiempo en su lugar de trabajo, pero no todas las veces las cosas salen como planean.

Un joven estadounidense perdió su trabajo luego de hacer una broma a los clientes de la tienda donde trabaja para cerrar a tiempo.

Los hechos fueron compartidos por un tiktoker identificado como Nickolas Cruise (@nickolascruiser), quien detalló en un clip cómo un momento divertido terminó en una triste experiencia. De acuerdo al joven los hechos ocurrieron en una tienda de telas y artesanías donde trabajaba. A Nickolas se le ocurrió anunciar por el megáfono la hora en la que cerraría el establecimiento.

“Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aún así no se iban”, indicó el tiktoker. Debido a que los clientes hicieron caso omiso el joven decidió hacer la broma y anunciar que la tienda ya estaba cerrada. “La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal”, dijo el joven por el megafono.

Pero eso no fue todo, agregó que si no salían de la tienda el mismo los iba a buscar para sacarlos. “Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”, añadió.

Después de esto los clientes enojados buscaron al gerente del establecimiento quien decidió despedir al empleado. El video del joven cuenta con más de 2 millones de vistas en TikTok y ha provocado una controversia con los internautas ya que unos califican el caso de gracioso y otros manifestaron hicieron comentarios a favor de los clientes ya que no era el lugar indicado para realizar bromas de este tipo.

FS