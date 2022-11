"Fofo" Márquez, el polémico influencer mexicano, lamentó el fallecimiento de su progenitor, el cual murió el 4 de noviembre a causa del cáncer. En sus cuentas de redes sociales, "Fofo" Márquez compartió su dolor y agradeció a sus fanáticos sus muestras de cariño.

"Gracias por enseñarme tanto y ser el mejor mentor", indicó en sus historias de Instagram.

¿"Fofo" Márquez dejará de ser influencer?

"Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mi que es convertirme en un hombre. Nunca había subido una foto de mi padre, pero se habían filtrado algunas de quién era o yo de quién era hijo. Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido. Me despido de todos ustedes gracias por su apoyo llegó el momento de convertirme en un hombre", escribió el influencer en su cuenta de Instagram.

