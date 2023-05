La película “Barbie Live Action” que será protagonizada por la actriz Margot Robbie, está próxima a estresarse y a la par su muñeca, inspirada en la misma actriz. Así lo anunció la youtuber Gaby Meza por medio de Twitter.

"Así luce la muñeca #Barbie de la cinta live action de #GretaGerwig, basada en la apariencia de la actriz #MargotRobbie", se lee en el tuit. Junto con el texto se pueden observar las imágenes de la muñeca con un vestido de cuadros rosas y blancos.

"estará disponible antes del lanzamiento de la película en julio".

No obstante, la muñeca se hizo viral en redes, pues usuarios afirman que no tienen ninguna similitud con Margot Robbie, sino que se parece a Wendy de “Las Perdidas”

Adquiere tu Barbie edición "Wendy Guevara" y escúchala decir su icónica frase: "��️ESTAMOS PERDIDAS".

Esto provocó diversas críticas tanto en Facebook como en Twitter, entre los comentarios se puede leer lo siguiente:

"¿Por qué será que Mattel se odia tanto?", "¿Entonces Mattel no estaba de acuerdo en que Margot Robbie interpretara a Barbie?", "La muñeca de Margot Robbie que no se parece en nada a Margot Robbie", "Lo siento… no tiene ni el parecido de Margot Robbie", "La muñeca debió tener el rostro icónico de Barbie así parece una muñeca de una película más", son algunos comentarios de internautas.

Del mismo modo, dicha Barbie desató un sin fin de memes donde hacen burla sobre el aspecto que tiene la muñeca y también recuerdan que lo mismo sucedió con la figura de Bella de “La Bella y la Bestia” inspirada en la actriz Emma Watson.

Hay quienes consideraron "más guapa" a la muñeca de "La Sirenita", interpretada por Halle Bailey.

Estos son algunos de los memes más virales:

Como la de Emma Watson que se parecía a Justin bieber

Pues resulta que hay una muñeca que sacaron en razón a la nueva movie de la actriz Margot Robbie que se llama Barbie.



Pues resulta que hay una muñeca que sacaron en razón a la nueva movie de la actriz Margot Robbie que se llama Barbie.

Yo digo que la muñeca tuvo su inspiración en la diputada trans, Clemente.

Esa no es la Barbie de Margot Robbie es la de:

Barbie de Margot Robbie.



Expectativa/Realidad

