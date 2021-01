Viral: El divertido anuncio de un chef que busca ‘roomie’

La sazón del chef Andrés García no se limita al espectro culinario y las redes sociales lo han constatado con una publicación en Facebook en la que se hicieron presentes todos los ingredientes para volver viral su búsqueda de compañero de departamento.

Fue el pasado 8 de enero de 2021 cuando el chef radicado en la Ciudad de México compartió en su perfil de Facebook que estaba buscando ‘roomie’; pero más allá del monótono anuncio lleno de reglas de convivencia o con una enorme cantidad de texto en donde la información pueda perderse, optó por relatar de manera visual cómo sería la vida con él como ‘roomie’.

“AMIKOS BUSCO ROOMIE!”, comienza su publicación, también con ‘emojis’ de fuego; “Ubicación: Clavería, CDMX”, continúa. El texto incluye además unos requisitos elementales y la serie de fotografías en las que detalla los momentos y situaciones a las que podrían enfrentarse su próximo compañero o compañera de casa y Andrés. “Sexo: cualquiera. Preferencias: las que tengas. Mascotas: simón, solo no te traigas un zoológico”, se lee en su post, el cual pide compartir entre quienes puedan estar interesados.

Las descripciones de cada espacio del departamento también tienen un toque divertido. “Aquí viborearemos a las vecinas mientras se nos quema el arroz”, narra en una de las fotografías en las que muestra la cocina, siendo esta una de las imágenes con más reacciones de su publicación; otra de las más compartidas es la del baño, acompañada del texto “Regadera con agua más caliente que tu ex”.

A decir del chef, su intención era únicamente la de encontrar ‘roomie’ cuanto antes posible, por lo que ideó la publicación para que sus conocidos se divirtieran y la compartieran, pero su creatividad traspasó los límites de sus círculos cercanos para llevar dicho post a compartirse más de nueve mil veces en las redes sociales.

“La verdad empezó porque quería buscar ‘roomie’ y se me ocurrió hacer algo chistoso para que mis amigos se rieran pero también se animarán a compartir el depa. La verdad no lo había anunciado porque justamente quería que solo conocidos supieran, aunque empezaron a compartirlo demasiado y se me hizo viral, estuvo genial”, expresa.

Según estimaciones de sitios especializados, los precios promedio de la renta en esta zona de la Ciudad de México van desde los 6,200 hasta los 23,500 pesos por mes, aunque Andrés solicitaba 4,200 mensuales ya con servicios incluidos al potencial próximo inquilino que será envidiado por muchos.

A poco más de una semana de publicado y con cientos de solicitudes, el chef anuncia que ya ha encontrado con quien compartir su departamento gracias al divertido anuncio que publicó en Facebook y que se volvió viral:

“He recibido unos 200/300 mensajes de gente preguntando por el depa, otros mensajes de que no necesitaban pero que qué buen marketing e incluso gente de otros países como Chile, Perú, etc. que les llegó hasta allá, nunca pensé llegaría tan lejos”.