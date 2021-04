Doña Ninfa es una youtuber que para su próximo cumpleaños sólo desea tener más reproducciones en su canal de videos, por lo que mediante una grabación se propuso hacerse viral, y lo logró. En apenas unos días consiguió más de 620 mil seguidores.

Fue en 2019 cuando doña Ninfa comenzó a subir contenidos a su canal de YouTube, en el que comparte recetas de cocina originarias del estado de Guerrero. Pero, según explica, debido a la falta de equipo para grabar, lo dejó, y fue hasta el año pasado que pudo volver a utilizarlo.

En un video, doña Ninfa dijo que aunque logró llegar a cuatro mil seguidores, las reproducciones poco a poco fueron bajando, por lo que pidió ayuda para que no fuera así y pudiera monetizar su trabajo. Así, podría conseguir dinero, pues a su edad ya no le es fácil encontrar un empleo.

''Yo solo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiéndolos con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ver y preparar mis comidas. Para que juntos, antes del 13 de abril, pueda alcanzar las cuatro mil horas de reproducción y así poder cumplir mis sueños y algún día poder monetizar y quizá vivir de eso los días que me faltan. Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre que ya no puedo trabajar. Pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé'', dice doña Ninfa en el video, que ya alcanza un millón 139 mil 696 vistas.

''De todas formas (hacer videos) es para mí como un trabajo porque me pongo a hacer la comidita y me gusta hacer feliz a las personas en lo que puedo hacer'', dice. Además, agradece todo el apoyo que hasta el momento le han dado.

