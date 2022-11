Una joven se hizo viral en redes sociales tras terminar viajando a Estados Unidos, sin visa ni pasaporte debido a un error en el aeropuerto de Guadalajara. De acuerdo con lo externado en un video, la joven había pagado por un viaje redondo de Chiapas a Guadalajara. No obstante, en el viaje a su entidad de origen, todo salió mal, pues sin darse cuenta y sin que la aerolínea se percatara la llevaron a otro destino.

De acuerdo con lo revelado por la chiapaneca María José Gamboa, en el aeropuerto revisaron su pase de abordar y la enviaron a otra fila, sin embargo, al subir al avión, se percató que su asiento estaba ocupado y la cambiaron de lugar en ventanilla. Todo hasta ahí iba en orden, pero todo cambió cuando en el avión le pasaron unos documentos de la aduana.

Fue ahí que tras preguntar lo que pasaba y a dónde se dirigía, logró darse cuenta que no iba a su lugar de destino.

"Cuando estoy en el avión, me pasan declaración de aduana y me quedo así por qué tengo que llenar y me entero que el viaje iba para Seattle, cuando le pregunto a la azafata por qué todo estaba en inglés, y pasaporte le digo a la azafata que no tengo pasaporte y me pregunta cómo viaja si no tengo ese documento, le dije que es un viaje nacional", relató.

Ante el incidente, la joven intentó mandarle audios a su familia para que estuviera al tanto de lo ocurrido y que no se preocuparan por su nula llegada. Incluso, llamaron al capitán para que avisara vía torre de control.

"Empecé a grabar mensajes de voz para que cuando tuviera señal salieran los mensajes y mi familia estuviera enterada que estaba bien", contó.

Cuando llegó a Estados Unidos, un policía ya la esperaba para que la retornaran a Guadalajara, pues ingresó sin documentos ni pasaporte ni visa.

"Me dijeron que iba a tener no récord que significa que no iba a contar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México. Me acompañó un policía desde el retén hasta la puerta del avión, me esculcaron hasta mi asiento", relató.

Como era de esperarse, esta historia se viralizó con múltiples likes y comentarios de sorpresa ante el error que cometieron en el aeropuerto de Guadalajara.

