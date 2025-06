El viernes 13 es una fecha rodeada de supersticiones. Muchas personas lo consideran un día de mala suerte, relacionado con energías negativas, accidentes inesperados o bloqueos en el amor y el dinero. Sin embargo, existen rituales simples y poderosos que puedes realizar para protegerte y atraer la buena fortuna, según las tradiciones esotéricas y recomendaciones de expertos.

A continuación, te compartimos los rituales más efectivos para cortar la mala suerte y atraer la energía positiva este viernes 13.

Baño de limpieza energética

Ingredientes:

Un puñado de sal de grano

Ruda o romero

Un chorrito de vinagre blanco

Agua tibia

Procedimiento: Hierve las hierbas en un litro de agua. Cuela y mezcla con el resto de los ingredientes en tu tina o cubeta. Báñate de cuello para abajo mientras visualizas cómo se va toda la energía negativa. Este ritual purifica tu aura y protege tu cuerpo energético.

Veladora blanca con sal

Materiales:

Una vela o veladora blanca

Un plato pequeño con sal

Cerillos de madera

Procedimiento: Coloca la vela sobre el plato con sal, enciéndela con cerillos (nunca con encendedor) y di en voz alta: “La luz me protege, la sal me purifica, y el universo me guía”. Déjala encendida hasta que se consuma. Este ritual es excelente para limpiar tu hogar o espacio de trabajo.

Cortar la energía negativa con tijeras

Coloca unas tijeras abiertas debajo de tu colchón, con las puntas hacia tus pies. Se cree que esto corta enérgicamente cualquier mala vibración o envidia que pudiera afectarte mientras duermes.

Limón con clavos de olor

Toma un limón fresco y colócale tres clavos de olor en forma de triángulo. Ponlo en la entrada de tu casa o en tu bolsa. Este amuleto absorbe las malas energías y evita que entren en tu entorno.

Ritual del espejo y el papel

Materiales:

Un pequeño espejo

Un papel y lápiz

Una vela morada o blanca

Procedimiento: Escribe en el papel todo lo negativo que quieras alejar de tu vida (miedos, preocupaciones, envidias). Luego colócalo frente al espejo y prende la vela. Di: "Reflejo lo que dejo ir, y recibo lo que merezco."

Cuando la vela se consuma, rompe el papel y tíralo lejos de tu casa.

Consejos adicionales para protegerte este viernes 13

No barrer por la noche (se dice que aleja la suerte).

Evita regalar o aceptar relojes o cuchillos.

Usa una pulsera roja o una cinta roja en la muñeca izquierda.

Limpia tu casa con incienso o palo santo para liberar cargas energéticas.

El viernes 13 no tiene por qué ser un día de temor. Con intención, protección espiritual y algunos rituales sencillos, puedes transformar esta fecha en un poderoso punto de reinicio, protección y manifestación. Recuerda: la verdadera suerte viene de tu energía y tus acciones.

BB