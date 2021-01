Vicente Fernández y "El Potrillo" ya se vacunaron, afirma “Pepillo” Origel

A través de su cuenta en YouTube, el comunicador Juan José Origel, señaló que la familia del cantante Alejandro Fernández ya recibió las vacunas, haciendo referencia a las dosis contra el COVID-19.

“¿Quién creen que ya se vacunó? Ni lo saben, no, no, no. Ya recibieron la vacuna Don Vicente Fernández, el ‘Potrillo’ y hasta Gerardo, su hermano, ya los vacunaron; no sé si a Vicentito, pero de los tres Fernández: Vicente, el ‘Potrillo’ y de Gerardo Fernández, ya les pusieron la vacuna”, expresó Origel en su video titulado “Saben quien se puso la vacuna?”.

Añadió que por su parte, él está viendo “por donde muevo cielo, mar y tierra para que me vacunen. No sé si a doña Cuquita también (esposa de Vicente Fernández), yo me enteré de estos tres, pero ya los vacunaron, qué bueno”.

Durante su video, “Pepillo” Origel recordó que otras personalidades como el productor Juan Osorio resultó contagiado de COVID-19 y fue hospitalizado, y enfatizó que su estado de salud había estado bastante delicado: “salió del hospital y la libró”.

Conforme Origel mandaba saludos a sus seguidores, reconoció el trabajo y esfuerzo del personal médico: -“Qué bueno que los enfermeros y a los doctores son los primeros que les están poniendo la vacuna, para que sigan trabajando. Qué labor, mis respetos, para los médicos y las enfermeras, qué maravilla, la verdad, Dios los bendiga”.

En recientes días, el vocalista del grupo Intocable, Ricardo Muñoz, fue criticado luego de compartir que había recibido la vacuna por medio de “palancas”, reacciones que, principalmente a través de Twitter, causaron enojo en el público.

Ricardo Muñoz compartió en Instagram un video en donde aclaró la situación de su vacunación: “no fueron por palancas, creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas, pensando que porque es Twitter no es un periódico o un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo, o como de broma”.

El vocalista recalcó que la vacuna se le otorgó en Estados Unidos, que no le quitó el lugar a nadie: “llegó el cargamento, obviamente para los doctores, enfermeras, como debe ser”, detalló que sobraron dosis y fue “suerte”.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha dado replica a las declaraciones de Juan José Origel; en sus cuentas como Instagram compartió cuatro fotografías de él en la playa con la frase “Sin importar lo que paso ayer, cada amanecer hay que decirle a la vida: aquí voy otra vez”.

