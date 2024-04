Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 26 al 28 de abril

Aries

Este fin de semana promete ser de reconciliación y estabilidad emocional con tu pareja, disfrutarás de momentos de sorpresas agradables. Tu naturaleza amorosa y adaptable te lleva a reinventarte, así que intenta enfocarte en lo positivo de tu relación y revivir los mejores momentos juntos. El viernes será un día de reuniones laborales con cambios de puestos y reorganizaciones, pero saldrás beneficiado. Aunque la mentira a veces parece necesaria, es importante mantener la verdad en tu vida, ya que la mentira es efímera mientras que la verdad perdura. Un amigo de Sagitario o Virgo buscará colaborar contigo en un negocio. El domingo te traerá una sorpresa con los números 07 y 18 como afortunados, y el rojo intenso será tu color para atraer la abundancia. En el horóscopo del Tarot, aparece la carta de La Estrella, indicando que la suerte sigue de tu lado y es momento de iniciar ese proyecto que tanto anhelas o considerar un cambio de residencia. Para protegerte de la envidia, lleva un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo hasta que se caiga. Para los Aries solteros, un amor apasionado de Capricornio o Leo está en el horizonte.

Tauro

Durante este fin de semana, estarás reflexionando sobre los cambios positivos necesarios para avanzar tanto en tu carrera laboral como en tus estudios universitarios. Como tu signo está dominado por la inteligencia, es importante que te enfoques en ello. El viernes, estarás en una reunión laboral con muchas presiones, pero como eres de signo tierra, eres muy seguro en tus acciones y siempre buscas dejar una buena impresión en tus superiores. A pesar de ello, es esencial mantener en orden tus asuntos laborales. Habrá un encuentro amoroso en estos días, aunque será fugaz y apasionado, marcando unos días de aventuras amorosas. Decides celebrar con amigos y recibir un regalo inesperado. Para el domingo, te recomiendo encender una vela blanca y pedir a tu Ángel de la Guarda que te ilumine para seguir cosechando éxitos en tus emprendimientos. Tus números de la suerte son el 05 y el 28, y tu color auspicioso es el azul. Utiliza perfume para atraer más abundancia y eliminar lo negativo. En el horóscopo del tarot, aparece la carta de El Sol, indicando una buena fase de abundancia económica, especialmente porque estás celebrando tu cumpleaños, lo que multiplicará tu energía y te traerá días llenos de agradables sorpresas y prosperidad. Además, recibirás el regalo de una mascota.

Géminis

Es importante no postergar las tareas, ya que el tiempo es valioso y no vuelve atrás. Administra mejor tu tiempo y resuelve todo lo pendiente. El viernes será un día para realizar pagos atrasados y asistir a reuniones en el trabajo para discutir cambios de puesto y horarios. Un amor del pasado que está lejos puede intentar volver contigo, pero recuerda que lo que no funcionó en el pasado probablemente no funcione ahora. Habla con claridad y pon fin a esa relación amorosa. Pronto conocerás personas más compatibles con tu signo. Renuevas tu apariencia comprando ropa y cambiando de look. También decides hacer cambios en la disposición de los muebles de tu casa y pintarla, ya que como Géminis, disfrutas del diseño y el confort. El domingo, te recomiendo salir a caminar al aire libre para recargar energías positivas y conectar con la naturaleza. Pide la ayuda espiritual de tu ángel para que todo vaya bien. Tus números de la suerte son el 02 y el 18, y tu color auspicioso es el amarillo. En el horóscopo del Tarot, la carta de La Fuerza indica que experimentarás grandes logros en estos días, especialmente en asuntos legales o en la adquisición de una casa, lo que te ayudará a construir un patrimonio. Sin embargo, mantente alerta ante amistades que solo buscan aprovecharse de ti financieramente y evita relaciones basadas en intereses materiales, ya que el verdadero cariño y amor no se compran, sino que se brindan de manera genuina.

Cáncer

El viernes puede traer cierto resentimiento contigo mismo por no dedicar suficiente atención al crecimiento profesional. Siendo de signo agua, siempre aspiras a progresar en la vida, así que evita el estrés y mantén el ánimo alto durante estos días. Recibes una invitación para una fiesta este fin de semana. Vigila cualquier molestia en la espalda y el cuello, y considera consultar a un médico para obtener el tratamiento adecuado. Es recomendable reducir la cantidad de publicaciones personales en redes sociales y mantener cierta reserva en tu vida. Podrías recibir un premio en la lotería con los números 21 y 33, y el verde es tu color de suerte. Si eres Cáncer y estás casado o comprometido, es mejor evitar discusiones en estos días, ya que podrían intensificarse y prolongarse. Tu madre te busca para invitarte a comer. En el horóscopo del Tarot, la carta de La Torre sugiere que vivirás días de logros personales y te insta a no temer al futuro ni a los cambios que se avecinan, los cuales te traerán éxito. Se recomienda recibir los rayos del sol por la mañana vistiendo ropa clara para multiplicar tu energía y asegurar que todo vaya bien.

Leo

Este fin de semana promete ser de diversión y agradables sorpresas. Tu energía positiva es tu fortaleza y te hará sentirte en plenitud. Recibes una invitación para disfrutar de un día de campo y conectar con la naturaleza, lo cual es fundamental para ti como el león del zodíaco, necesitas sentirte libre para fluir en la vida y tomar el sol te ayudará a prevenir enfermedades. Decides reparar tu coche y adquieres una nueva llanta. Es momento de ser más considerado en tu vida amorosa, si estás en pareja, es importante respetar la relación, de lo contrario, es preferible separarse para no dañar a nadie. El sábado estará lleno de eventos para tu signo, donde conocerás a personas importantes. El domingo es ideal para hacer una limpieza en tu armario y cambiar la posición de tu cama para potenciar las energías positivas. Tus números de la suerte son 01 y 23, y el color rojo intenso es auspicioso para ti. En el horóscopo del Tarot, la carta del As de Oros junto con tu signo augura muy buena suerte y te indica que tienes el poder para realizar los cambios necesarios para mejorar. Sin embargo, debes ser precavido en tus acciones y decisiones, ya que esta carta también advierte sobre las malas intenciones de las personas cercanas. Sé cauteloso con lo que firmas y con quién compartes tus asuntos personales.

Virgo

El viernes se presenta con una carga de trabajo y presiones por parte de tus superiores. Concéntrate en tus tareas y evita conflictos con tus compañeros, ya que las envidias pueden ser abundantes. Un amor del pasado buscará reencontrarse contigo, pero recuerda evaluar si realmente es sincero o busca solo beneficios. Presta atención a posibles dolores de cabeza y migrañas, y procura relajarte con un baño antes de dormir. Recibirás un dinero extra por la lotería, con los números 12 y 37, y el naranja será tu color de suerte. Si estás soltero, estos días te brindarán la oportunidad de conocer personas compatibles contigo. Renueva tu estilo con la compra de ropa y un nuevo teléfono celular. Además, aprovecha para tomar un curso de idiomas los sábados. Tu madre te invitará a comer y te sorprenderá con un regalo. En el horóscopo del Tarot, aparece la carta del Loco, indicando que tu buena racha en negocios y nuevos proyectos continúa. Sin embargo, es importante mantener la calma y la paz interior al tomar decisiones. Recuerda que no es sabio tomar decisiones cuando se está enojado o hambriento, y así garantizarás resultados exitosos.

Libra

El viernes te rodea una excelente energía, finalmente has logrado lo que tanto anhelabas en tu vida laboral. Sin embargo, es importante no divulgarlo demasiado para evitar envidias. Sé que como el comunicador del zodiaco, guardar secretos puede ser difícil para ti, pero considera compartirlo con un familiar o ser querido que solo desea tu bienestar. Este sábado te invitan a una fiesta donde brillarás más que nunca, así que no dudes en asistir y elige un color vibrante para atraer el amor. Tu signo tiende a cargar con los problemas de los demás, pero es hora de comenzar a dejar eso atrás y encontrar la tranquilidad. Tus números de la suerte son 24 y 50, y el color verde te favorece. Para potenciar tu energía positiva este viernes, prueba poner agua bendita en tu frente y mantener una buena hidratación, especialmente con agua. Pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas para mejorar. En el horóscopo del Tarot, aparece la carta de la Justicia, indicando que la justicia estará de tu lado en cualquier cambio que desees hacer en tu vida, especialmente en asuntos legales o financieros, como la adquisición de una casa. En el amor, evita involucrarte con personas comprometidas y busca ser amado de manera completa y genuina.

Escorpión

El viernes se presenta con reuniones en el trabajo y posibles cambios de puesto, pero para ti será una jornada exitosa. Procura evitar conflictos y mantén una actitud colaborativa, ayudando siempre que puedas. Es momento de dejar atrás el rencor y comenzar a perdonar a aquellos familiares que te hayan hecho daño, cultivando la nobleza en tu corazón. Para el sábado, te recomiendo mantener una buena hidratación y salir a caminar por la mañana para recargar tu energía con los rayos del sol. En el amor, es posible que te sientas atraído hacia la pareja de un amigo, pero es importante aclarar tus sentimientos y no confundir amistad con amor. Tus números de la suerte son 13 y 27, y el color amarillo te favorece. En el Tarot, la carta del Emperador indica que estás en un momento crucial de tu vida, donde debes crecer en todas las áreas y establecer un camino de progreso. Como líder nato, este domingo será especialmente favorable para ti, con mucha suerte en tus proyectos comerciales y la realización de tus sueños empresariales.

Sagitario

Este fin de semana estará lleno de reuniones con tus seres queridos y la organización de una fiesta para celebrar el cumpleaños de un familiar. Serán tres días de buena actitud y alegría, pero recuerda controlar el consumo de alcohol y comida para evitar malestares posteriores. El viernes será intenso en el trabajo, pero tu diligencia habitual te traerá una entrada de dinero extra. Es un buen momento para considerar iniciar tu propio negocio. Recibirás una invitación a un evento donde conocerás personas más afines a ti. Aunque tu signo tiende a confundir el sexo con el amor debido a tu naturaleza ardiente, es importante dedicar tiempo a la convivencia con quienes podrían ser tus futuras parejas. Tus números de la suerte son 12 y 70, y los colores rojo y naranja te favorecen. En el Tarot, la carta del Diablo señala tu gran pasión por el arte y tu potencial para destacar en todo lo que haces. Este momento representa un cambio positivo en tu vida, donde ya no necesitarás buscar la aprobación de los demás y podrás avanzar con seguridad en tus metas. Es posible que en estos días te despidas de un ser querido o recibas noticias de alguien que se mudará a otro país.

Capricornio

Durante estos tres días tendrás la oportunidad de conocer a personas más compatibles contigo, y el amor podría llamar a tu puerta con la intención de quedarse. Es importante que aceptes la felicidad sin llenar tu mente de dudas o ideas negativas. Presta atención a posibles dolores de cabeza y estrés; aprovecha el fin de semana para relajarte con amigos y asistir a fiestas. Te recomiendo que este viernes te cortes el cabello y uses colores llamativos para atraer la abundancia, además, pide a tu ángel de la guarda lo que necesitas. Tus números de la suerte son 07 y 30, y los colores azul y verde te favorecen. Es probable que alguien de los signos de Aries o Libra busque reavivar una relación contigo. En el Tarot, la carta del As de Bastos indica que tu dedicación en el trabajo y los estudios te llevará a un crecimiento personal significativo. Aunque eres muy inteligente, a veces puedes distraerte fácilmente, así que asegúrate de prestar más atención a lo que haces. Esta carta sugiere una buena racha económica y éxito en juegos de azar. Además, recibirás el regalo de una mascota y estarás planeando un negocio para los fines de semana.

Acuario

Este fin de semana es ideal para poner orden en tu entorno, ya que tu signo es conocido por su atención a los detalles. Dedica tiempo a limpiar tu armario y revisar tus documentos de pagos para ponerlos al día. Aunque te inviten a un viaje cerca de tu ciudad, aprovecha para renovar energías y pasar tiempo con tu familia. Un amigo podría pedirte dinero prestado, pero considera si es conveniente prestarle para evitar que afecte tu suerte. Si extrañas a un amor lejano, no dudes en comunicarte para acortar la distancia emocional. Continúa con tu curso de ejercicio y cambios en la alimentación, recordando que tu signo tiende a disfrutar del alcohol y las fiestas, por lo que equilibrar estos aspectos es importante. El domingo te espera una sorpresa con los números 17 y 25, y usa los colores azul o blanco para atraer la suerte. Un amor del signo de Tauro o Libra llegará a tu vida para quedarse. En el Tarot, la carta del Mundo indica que la suerte está de tu lado y es el momento adecuado para iniciar ese negocio que tienes en mente o realizar un cambio laboral. Además, alguien influyente te ayudará a crecer económicamente, pero mantente alerta ante la envidia y el mal de ojo, llevando contigo algo de plata como protección.

Piscis

Durante este fin de semana, tendrás la suerte de tu lado en juegos de azar y loterías, así que aprovecha esta oportunidad económica favorable. Decides realizar algunos cambios en tu apariencia para lucir más joven y radiante. El viernes te lleva a recordar a alguien que ya no está contigo, pero recuerda, amigo de Piscis, que todos los tiempos son perfectos. Si estás atravesando por un rompimiento amoroso, confía en que algo mejor vendrá a tu vida. Llena tu mente de pensamientos positivos y fortalece tu espíritu. Recibes una oferta de trabajo fuera de tu ciudad, considera descansar más durante este fin de semana para recargar energías. Sé cauteloso con las traiciones de amigos y evita divulgar demasiados detalles sobre tu vida personal. La suerte estará de tu lado con los números 01 y 18, y tus colores auspiciosos son el azul y el amarillo. Perfúmate bien para atraer la abundancia a tu vida. Una ex pareja te contactará para devolverte algunas pertenencias, y recibirás el regalo de una mascota. Decides retomar tus estudios y realizar un diplomado en diseño o medicina los fines de semana. El horóscopo del Tarot revela la carta de la Rueda de la Fortuna, indicando que es tiempo de madurar y crecer como persona. Aprovecha para hacer cambios positivos en tu hogar y prepara un viaje para visitar a familiares.

Con información de Mhoni Vidente

