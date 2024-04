Juan José Frangie comparte su trayectoria en el Tec de Monterrey

Repasando su carrera como empresario y político, además de una parte final donde expuso sus propuestas, el aspirante a la presidencia municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano (MC), Juan José Frangie, participó en el foro Actúa MX, el cual es organizado por alumnos y docentes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), Campus Guadalajara.

El candidato a la reelección platicó con los jóvenes sobre sus inicios como empresario a una corta edad.

“A los 23 años formé Jóvenes Empresarios de la Coparmex, y lo hice porque no me gustaba como estaba nuestro país, y desde ese momento me di cuenta de que los jóvenes son el presente. En mi vocabulario no existe la palabra fracaso, sólo son obstáculos. Nos debemos rodear de personas exitosas para así lograr conseguir nuestros sueños”, compartió.

Para el candidato, participar en espacios como Actúa MX le permite tener un acercamiento con los jóvenes y así conocer sus necesidades e inquietudes. “El poder platicar con hombres y mujeres preparadas, me hace darme cuenta de la visión que tienen los jóvenes”.

La dinámica del foro consistió en la presentación de la trayectoria del candidato, después se le otorgó 10 minutos para presentar sus propuestas. Después, se abrió un espacio para preguntas y respuestas en donde el aspirante respondió los cuestionamientos.

Al término de las intervenciones, Juan José Frangie, hizo un llamado a los estudiantes para que este próximo 2 de junio participen en las elecciones más grandes que tendrá México.

“Hoy les toca a ustedes decidir qué país quieren, si quieren un país de retroceso o un país que siga avanzando”, refirió.

Entre las propuestas que presentó el candidato a los estudiantes destacaron la creación del primer Centro de Salud Mental, la atención a las víctimas de familias de personas desaparecidas, el apoyo a emprendedores, la creación del primer centro Gamer y la promoción del programa “Mi primera chamba”.