Vicente Fernández: Recuerdan a “El Charro de Huentitán” a un mes de su muerte

Hoy miércoles 12 de enero se cumple un mes de la partida de “El Charro de Huentitán”, Vicente Fernández, quien falleciera el pasado 12 de diciembre del 2021 luego de permanecer hospitalizado cuatro meses debido a un accidente de cervicales y la detección de una enfermedad degenerativa.

El programa local de espectáculos “Qué Pokar”, compartió que hoy hubo una misa para honrar la memoria de “Chente” en el Rancho Los Tres Potrillos, a la que acudieron amigos y familiares. Y que fue Vicente Fernández Jr., quien invitó a pasar a la prensa que acudió a recabar información, solo que les pidió no entraran con cámaras ni sacaran sus celulares, este gesto lo hizo en agradecimiento por la cobertura diaria que hicieron sobre la salud de su padre.

En su cuenta de Instagram, Alejandro Fernández compartió algunas fotos con su padre cuando era niña y más actuales con el mensaje: “Por esos recuerdos que tenemos guardados en el corazón y nos hacen sonreír cuando vuelven a nosotros y nos llenan de nostalgia”.

El pasado 12 de diciembre, cuando se avisó de la muerte de Vicente, miles de fans acudieron a despedirlo a su rancho, recordando su legado con canciones y mucho cariño.

Diversas celebridades como Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela, así como Edith Márquez y Pedro Fernández, entre otros, acudieron a despedirlo. Los restos de Vicente descansan en su rancho. Y a propósito del primer mes de su muerte, en su cuenta de Facebook se subió un video donde “El Charro de Huentitán” comparte cómo le gustaría ser recordado: “Yo creo que como yo me lo merezca, si el público cree que me merezco ser recordado muy bonito, que así me recuerden. Y a la gente que sin querer, yo le ha ya hecho algún daño, que me perdone. Pero yo quiero que me recuerden tal como soy, que no me echen tantas virtudes, que me echen las que me merezca y nada más”.

JL