En la carrera de Vicente Fernández se contabilizan más de cien producciones discográficas y más de 30 películas, trabajo por el que se ganó el reconocimiento del público a nivel internacional llegando a tener su propia estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

Pero de entre los cientos de canciones que interpretó hay algunas que se han quedado más que otras en los oídos de la gente y para muestra su top cinco dentro de la plataforma Spotify donde registra más de 5 millones y medio de oyentes mensuales.

Así recordamos al intérprete mexicano quien falleció la mañana de este domingo en su natal Guadalajara.

"Mujeres divinas"

Autor: Martín Urieta.

Número de reproducciones: más de 90 millones.

Urieta compuso alrededor de 25 éxitos para Vicente con quien mantuvo una buena amistad hasta el fallecimiento del cantante. Curiosamente sobre este tema, uno de los más reconocidos de la música regional mexicana, Urieta llegó a confesar que no le tenía fe porque la hizo rápido y no le gustaba.

"Un millón de primaveras"

Autor: Joan Sebastian

Número de reproducciones: más de 47 millones.

Fue grabada por Vicente para el álbum de 2007 "Para siempre" y escrita por el llamado "poeta del pueblo". Como muchas de sus canciones habla sobre un corazón roto "Te lo juro estoy a punto de olvidarte sólo falta un millón de primaveras", canta Chente.

"Acá entre nos"

Autor: Martín Urieta

Número de reproducciones: más de 70 millones.

Según llegó a contar Urieta a Gustavo Adolfo Infante, la amistad que tuvo con Chente inició un poco complicada, porque durante un año el charro aseguró que no conocía al autor de "Mujeres divinas", hasta que finalmente un día se dio el encuentro.

"Yo estaba sentido con Vicente. Actuaba yo en un bar ubicado en Cuauhtémoc cuando llegaron dos motociclistas y me dijeron que Vicente Fernández quería conocerme, entonces dije ¿qué me quiere conocer? porque estaba enojado. Después ya me contó Vicente que cuando cantó ‘Mujeres divinas’ en Bogotá,

Colombia, viendo a todo el estadio de pie coreando pensó, 'esta canción es de un mexicano que no conozco’", detalló.

"Llegando a México lo primero que quiero hacer es conocer al tal Martín Urieta', y me dijo, 'por todo lo que no he dicho tu nombre, cuando te grabe la próxima canción voy a gritar tu nombre a los cuatro vientos'".

Así lo hizo Chente en "Acá entre nos" donde se le oye decir: 'ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede'".

"Estos celos"

Autor: Joan Sebastian

Número de reproducciones: más de 54 millones.

Otra composición de Joan Sebastian que Chente inmortalizó. También forma parte del álbum "Para siempre", y el sencillo estuvo por más de tres meses en el número uno de los principales listados de popularidad de música regional mexicana.

"Hermoso cariño"

Autor: Fernando Z. Maldonado.

Número de reproducciones: más de 81 millones.

Un tema en el que se le canta a la persona amada a quien se le describe como un precioso regalo: "No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí".

AF