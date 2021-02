La joven que denunció a través de redes sociales a Vicente Fernández por tocamiento, no aceptó la disculpa del cantante porque “no era sincera”.

Esto pasó con cuatro mujeres más y, si fuera accidente, no pasaría tanto

Tras viralizarse el video donde se observa a una joven que es tocada en el pecho por Vicente Fernández y la indignación que causó en las redes sociales, días después de la exposición, "Chente" ofreció disculpas en una entrevista.

Tras estas palabras, la joven rompió el silencio y aseguró que la disculpa ofrecida por el intérprete no es suficiente para ella, quien no busca ni una compensación de algún tipo ni exposición.

Según la joven —quien no reveló su nombre— no se siente contenta con el pronunciamiento porque lo que dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda fue para los medios de comunicación y no para las chicas afectadas.

"Esto pasó con cuatro mujeres más y, si fuera accidente, no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera", destacó la chica que viralizó el primer video en una entrevista transmitida por "Despierta América" y en cortesía con "Primer Impacto".

Aprovechó para aclarar que no pretende obtener alguna remuneración tras la denuncia.

Vicente Fernández: Las disculpas de “El Charro de Huentitán”

El pasado 25 de enero, Vicente Fernánez se pronunció tras la polémica por los videos virales donde se le ve tocando el pecho de varias jóvenes mientras se tomaba fotografías, asegurando que no fue su intención.

“Ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con intención, si lo hubiera hecho no lo hago allí”, explicó “Chente” en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Con información de SUN.

AC