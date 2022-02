Vicente Fernández sigue siendo “El Rey”

Las leyendas son para siempre, y para muestra, Vicente Fernández. A dos meses de su partida, su familia honró su memoria a propósito de su natalicio número 82 ayer 17 de febrero con una misa al pie de su tumba y teniendo como testigos la escultura que le hizo el artista Sergio Garval y un cuadro realizado con swarovski del creativo colombiano “Mr. Bling” en el rancho Los 3 Potrillos.

La misa comenzó poco después de las 17:00 horas con acordes de mariachi, estuvieron presentes las agrupaciones San Francisco y Los Galleros. Entre los asistentes al evento estaban la viuda de Vicente, doña Cuquita Abarca, así como Gerardo y Vicente Jr., este último con su novia Mariana González; también destacaba la presencia de Alejandra Fernández y algunos de los nietos de Cuquita, entre otros familiares y amigos.

A la conmemoración también acudieron los fans de “Chente”, muchos desde temprana hora llegaron a tomarse fotografías junto al cuadro y la escultura.

Extraña a su charro

Previo a la misa en honor a Vicente Fernández, Cuquita Fernández se reunió con los medios de comunicación, quienes le agradecieron les permitiera estar en un momento tan íntimo y familiar. La matriarca de los Fernández fue cuestionada sobre la escultura que Sergio Garval hizo de Vicente, y se mostró satisfecha con el resultado: “Lástima que no haya alcanzado a verla”, dijo. Al ser cuestionada sobre las dos series biográficas que se preparan de su marido, expresó que no tiene ningún comentario, “yo de eso no opino nada”, pero sí reiteró que extraña mucho su presencia.

Lo que sí compartió como curiosidad es que en la cama que compartía con su esposo ahora se forma una cruz con las colchas; al cuestionarla si ya preguntó al sacerdote o alguien qué significado tiene, respondió: “No, no he consultado.... yo le digo, ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”.

Con las palabras: “La mejor herencia que me pudo dar es llamarme Vicente Fernández”, recordó Vicente Jr. a su padre. EL INFORMADOR/E. Esparza

Se siente su presencia

A propósito de esta fecha tan especial se desarrolla el evento “Caladero Vicente Fernández”, el cual tendrá actividades hasta el próximo domingo. Gerardo Fernández, vestido de charro, ha estado supervisando el proyecto.

Vicente Jr. dijo en entrevista que la estatua de su padre hecha por Garval no estará definitivamente al pie de su tumba, será colocada en el área que conecta con la entrada del rancho en un formato oval para que el público pueda visitarla, también compartió que para poder acceder, el público debe cumplir con las medidas de sanidad y seguridad establecidas por las autoridades.

Recordó además que la escultura llegó el miércoles por la noche y su madre estuvo supervisando el arribo. “Él (su papá) checó detalle por detalle, la llegó a ver en cera, así de este tamaño”, aunque ya no tuvo oportunidad de verla finalizada.

Reiteró además que aunque su padre ya no está físicamente, no se irá de allí, de su casa. “Estamos extrañando mucho la presencia de mi padre, pero sabemos que en esencia está aquí con nosotros. Estamos muy contentos con todos los mensajes, las muestras de cariño y las muestras de apoyo de todo el público y de todos los medios de comunicación, por lo cual queremos ser recíprocos y corresponder con la audiencia y los medios también”, declaró Vicente Jr., quien confesó que si tuviera de nuevo enfrente a su padre, le diría lo que siempre le ha dicho, que está muy orgulloso de ser parte de su familia, “la mejor herencia que me pudo dar es llamarme Vicente Fernández”, finalizó.

Los festejos concluyeron cuando soltaron globos blancos, junto a la estatua creada por Garval… Mientras se escuchaban “Las mañanitas” de fondo.