ViX+: Una película para explorar la complejidad del amor

Ya está disponible en la recién estrenada plataforma de streaming, ViX+, la comedia mexicana “Enfermo amor”, protagonizada por un gran elenco en donde se incluyen los nombres de Estefanía Hinojosa y Luis Arrieta, quienes conversan para EL INFORMADOR sobre el desarrollo de esta película que cuenta la vida de nueve parejas que van más allá del amor.

La cinta dirigida por Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava, basada en la obra “Love Sick” de John Cariani con guion de Ovidio de León, aborda nueve historias de amor independientes que suceden en un solo día. Los encuentros inesperados, las decepciones, los miedos, las dudas, las casualidades y las frustraciones románticas, serán llevados al límite en un divertido y agridulce relato sobre lo complicadas que son las relaciones humanas.

“No es una comedia romántica, es un melodrama, que digo, tiene sus tintes cómicos, pero no se queda como en la primera parte de la comedia romántica que son dos personajes que se conocen, que algo los separa y que al final deciden quedarse juntos, como que falta el segundo y tercer acto del amor y eso es lo que plantea esta cinta, vemos lo que pasa después de que te casas, qué pasa cuando ya tienes hijos, o dos divorciados que se reencuentran cuando ya hicieron sus vidas. Se explora el amor desde un lado más complejo y realista”.

Resalta Luis además que con este estreno está emocionado y nervioso, “porque uno quiere que la película la vea mucha gente y (ésta) va a una plataforma nueva, que eso me emociona muchísimo, pero que al mismo tiempo me da nervio para que la gente sí se vaya a inscribir a ViX+, creo que lo han hecho muy bien los de la plataforma. Y la película conecta con una audiencia muy amplia, así que es un buen producto para que la plataforma jale”. De origen, la cinta estaba pensada para lanzarse en cines, pero cuando surge la posibilidad de que la ventana fuera ViX+ se toma la decisión de que su estreno será por esa vía.

Estefanía resalta su emoción de que la gente se anime a ver la película, pues refiere que tiene bastante corazón. “Todos pusimos algo de nosotros en esta historia y estamos muy emocionados por ser parte de esto”. Con respecto a la temática que se refleja, dice: “La cinta tiene este gran hilo conductor que es el amor y cómo éste va cambiando dependiendo del momento en el que estés. Y creo que si todos hemos amado a alguien, nos vamos a ver reflejados más de una vez en la película”.

Estefanía interpreta a “Ana” y comparte escena con Gonzalo Vega Jr., entre ellos surge un chispazo y es momento de saber si darán el todo por el todo. “(La película) retrata ese momento que es súper decisivo en una pareja, si sigue o ahí termina. A los personajes les cambia la vida a partir de ese momento y de ese acontecimiento sobre lo que dice o no hace el otro. Entonces, es algo muy fuerte”. Señala que el aprendizaje que le dejó este filme es vivir en el presente cuando se trata de amor. “A veces estamos tan ansiosos por el futuro, o tan apegados al pasado que no disfrutamos el presente cuando se nos presenta esa persona especial”.

Por su parte, Luis tiene interacción en la película con Natalia Téllez. Él interpreta a un hombre con botarga. “Yo soy un conejo cantante que tú lo contratas y va y le canta una canción a una persona. Entonces, yo voy a cantarle una canción al personaje de Natalia, me manda su novio, pero las cosas no salen como ambos se esperaban, los dos se sorprenden ante la situación, y mi historia habla un poco de lo peligroso que es que tú deposites tu felicidad en el amor, en el matrimonio o la relación de pareja. Una relación amorosa es importante, pero no puede definirte en tu vida. Entonces, resulta ser una historia muy poderosa en ese sentido”.

Luis continúa también en la telenovela “Mujer de nadie” que se transmite por Televisa, de alguna manera es su incursión oficial en los melodramas televisivos. Y Estefanía también aguarda el estreno de una próxima serie y también de una película más.