Verónica del Castillo aconseja a su hermana Kate que "cierre el pico"

Verónica del Castillo pidió a su hermana Kate que ya "cierre el pico", que ya deje de estar hablando de El “Chapo” Guzmán y que se consiga un novio que le cierre la boca a besos.

"Ay, hermana ya cállate, por favor"

En entrevista con el programa "Ventaneando", Verónica le aconsejó a la protagonista de la serie Ingobernable que se calle, luego de que la actriz declaró a un programa de televisión mexicano que El “Chapo” conocía secretos de políticos mexicanos.

"Ay, hermana ya cállate, por favor", aseveró al confesar que no sabía lo que había expresado Kate y que siempre se entera de estos temas por la prensa, como cuando explotó toda esta situación, lo supo por los medios de comunicación y no por ella.

"Ya que cierre el pico mi hermana, le recomiendo que tenga un novio, un galán, que le cierre el pico a besos, eso es lo que necesita", sentenció.

Verónica le ha recomendado que sea sigilosa y cuidadosa, prudente y silenciosa, en todo, no sólo con los galanes; sin embargo, dijo que no le hablará por teléfono para hacerle esta recomendación y no estresarla más.

Lo anterior porque pronto Kate debutará en Broadway y, por lo tanto, se encuentra muy presionada y tan "llena de miedo" por su estreno, en el que hará 10 personajes en un monólogo.

"No es su idioma, entonces está preocupada, muy estresada, mejor no la preocupo, no la estreso", platicó quien espera ir a verla en función y únicamente espera la fecha.

Su familia casi siempre trata de ir a sus presentaciones teatrales escalonadamente, es decir, no ir todos juntos, para que Kate esté más tiempo acompañada, porque "está muy solita, entonces mejor que mis papás vayan primero al estreno o al revés, así estamos más tiempo con ella".

AC