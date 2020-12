Verónica Castro confiesa que le gustaba Maradona

Verónica Castro fue una de las celebridades mexicanas que más lamentó la muerte del futbolista Diego Armando Maradona.

La cantante no sólo era fan del mediocampista argentino haciendo que el día en que lo conoció fuera tan especial, sino que ella misma jugó futbol, así lo compartió en entrevista telefónica para el programa "Ventaneando".

Y es que en la década de los 80, específicamente en enero de 1982, Vero conoció al deportista cuando éste vino a México a un partido amistoso entre el Boca Juniors y el América.

"Guapísimo, súper encuentro", expresó.

"Yo admiradora de él, me gustaba mucho jugar fútbol, de hecho estuve tomando bastantes meses clases en el club, entonces estaba el gusto por ese señor que para mí era un rey jugando y siempre ha sido la figura más importante", explicó Castro al público de Pati Chapoy.

Maradona falleció el pasado 25 de noviembre a la edad de 60 años en su natal Argentina.

En aquel momento, según contó el periodista Fernando Schwartz hace unos días también en "Ventaneando", su jefe Jacobo Zabludovsky le había encomendado la tarea de llevar a Maradona al programa "24 horas" y fue cuando iban camino a Televisa que el deportista comentó que quería conocer a Vero.

"Cuando me llaman fue rarísimo porque obviamente me enteré que jugaba el América contra la gente que venía de Argentina y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada de Jorge Berlanga, yo no lo conocía a él", relató Verónica.

