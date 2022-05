Verónica Castro: Llueven críticas a la actriz por “quitarse” las arrugas

Luego de que la actriz Verónica Castro compartió hace un par de días una fotografía junto a su hermano, el productor José Alberto “El Güero” Castro, por motivo de su cumpleaños, los usuarios de redes sociales han discutido sobre el “arreglito” que la actriz hizo a la imagen para verse más jovial.

Aunque en Instagram, donde originalmente Verónica compartió la fotografía, sus seguidores se han enfocado en alabar a la actriz y recordarle el gran cariño que le tienen a ella y su hermano, la imagen en cuestión se ha viralizado ante las discusiones de los internautas sobre la edición que tiene la fotografía, en la que resaltan que la ex estrella de “La Casa de las Flores” se quitó un par de arrugas y no eligió un filtro más natural para no hacer tan evidente la edición.

La fotografía de Verónica Castro tomó más relevancia entre la audiencia al comparar la fotografía que “El Güero” Castro también subió a sus redes sociales, evidenciando que a comparación de su hermana, él no hizo ninguna edición o no aplicó ningún filtro a la imagen, por lo que se ha discutido si la actriz tiene necesidad de modificar su apariencia a pesar de ser considerada como una de las divas más bellas del espectáculo mexicano.

Si bien la discusión ha girado sobre las diferencias entre la fotografía original de José Alberto “El Güero” Castro y la compartida por Verónica Castro, la propia actriz aclaró si realmente modificó la imagen, pues en los propios comentarios de su post respondió qué fue lo que hizo.

“No tanto jajajaja hubo un piquetito de Photoshop, pero pues parece que lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó”, escribió la actriz en respuesta a un comentario que la señala como “Sos divina Vero”.

A pesar de la aclaración que Verónica Castro hizo con humor sobre la edición que hizo en su fotografía, otros usuarios han remarcado que utilizó “mucho filtro, por Dios, usted es bella tal cual”, lo que ha generado discusión entre los fans de la actriz que han salido a defenderla y argumentar que, como cualquier otro usuario, ella puede hacer con su imagen lo que quiera y utilizar los filtros disponibles en las aplicaciones y redes sociales para divertirse como todo el mundo con efectos de todo tipo.

MF