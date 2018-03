Veintidós, la magia de la música en pareja

Van a cumplir quince años de vivir en pareja, 13 de matrimonio y siete como dueto musical, son Valle González Camarena y el creador de los éxitos de Timbiriche, Memo Méndez Guiú. Veintidós, su propuesta sonora se adereza del pop, el rock y el folk donde las letras en inglés y español expresan una gama de sentimientos, los positivos y los de conciencia, además también a partir de este proyecto musical, buscan ser una voz para la madre Tierra, los derechos humanos y las comunidades indígenas.

Valle y Memo están promocionando su disco homónimo del cual se desprende su segundo sencillo “Incertidumbre”, dicho material está disponible en todas las plataformas digitales y quien desee el disco en físico puede acercarse con ello a través de sus redes sociales (@veintidosmusic), o también obtenerlo en sus presentaciones musicales. Este álbum cuenta con la colaboración musical de Paco Huidobro, Luis Ernesto “Lu” Martínez, Chetes, Edy Vega, Natalia Pérez Turner, y Rick Jeschke Deliz.

“Este proyecto nos agarró por sorpresa, no era un plan, sino que surgieron las canciones, estábamos en rolados en hacer temas para otros artistas, pero de repente salieron estas rolas nuevas que estaban padrísimas y decíamos, pero estas, ¿para quién son? Nos tardó un tiempo en irnos darnos cuenta que nosotros íbamos a ser los cantantes, porque éramos quienes podíamos transmitir esas ideas de una forma honesta y creíble, además fue un proyecto que fue naciendo con su propio espíritu porque queríamos hacer un disco sin dinero, poco a poco a los músicos les compartíamos las canciones y se fueron integrando los que querían estar en nuestro proyecto por amor”, conversa en entrevista Memo.

Valle señala que querían que este disco fuera muy orgánico y amoroso, “con el dinero las cosas se generan más rápido, pagas y ahí está el resultado, pero sin dinero fue un proceso de mucha paciencia, muy a su tiempo y estuvo bien bonito, el resultado quedó grabado en el disco y su sonido”. Valle se había desarrollado como músico, ingeniera de grabación y productora, pero quería tener un proyecto donde pudiera cantar.

Pero, Memo no tenía en mente estar delante de los reflectores. “Me encantaba ser director artístico, productor y músico, por eso a mí me agarró de sorpresa y ahora estoy en mi proceso de vivir este nuevo espectro. Ya ahorita me empieza a gustar y comienzo a relajarme, pero al principio me sentía un poco incómodo, he estado en los grandes escenarios como músico, pero es muy diferente pararte ya como el cantante”.

Vivir, trabajar y crear en pareja tiene sus cosas buenas y malas, pero han aprendido a separar, por eso es que también eligieron a Marco Moreno como co-productor, quien finalmente tomaba las decisiones, pero con la aceptación de ambos. “El disco tiene 11 temas, cinco son en inglés, cinco es español y una en spanglish, las que están en inglés las escribió Memo y las que están en español yo. Básicamente todo el disco habla de una conciencia universal, tal vez las de Memo tiene una profundidad más espiritual. Se hizo una combinación muy bonita de lo femenino con lo masculino, como un yin y yang”. El dueto también estará haciendo canciones para tres proyectos fílmicos.

Alista Memo serie documental

“Estamos planeando una serie que hable de mi historia como compositor pop y cómo mi música siempre ha tenido una intención espiritual de conciencia; a lo que yo llamo mi 'pop secret' ”. Dicho proyecto tendría testimonios de músicos y cantantes que han sido parte del éxito de esas canciones, “es retratar cómo un compositor pop piensa que a través de su música puede sembrar ideas que puedan cambiar el mundo, y por el otro lado está la historia del pop mexicano, paralelamente mi historia cuenta esa historia y se ve el resultado de esas intenciones que tal vez den algo de frutos”. Y claro que los ha dado, no hay mexicano que no se sepa canciones como “Princesa Tibetana”, “Ámame hasta con los dientes”, “Te quiero tanto, tanto, tanto “ y “Sin ti”, entre otras.