Users es el nuevo documental de la aclamada directora Natalia Almada, el cual tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sudance, donde ganó el Premio a Mejor Dirección de Documental.

Tras su participación en distintos festivales, nominaciones y reconocimientos, Users ya se puede ver en las salas de cine nacionales.

Users. ESPECIAL/PIANO DISTRIBUCIÓN.

La cinta comienza con la pregunta de una madre, ¿acaso sus hijos amarán a las máquinas perfectas de su vida más que a ella, su imperfecta madre? A partir de esta aparentemente sencilla duda, Natalia Almada teje una exploración épica del mundo en el que se vive; en el que se da por sentado que el progreso tecnológico siempre traerá progreso social; en el que se cree que las máquinas, cada vez más inteligentes, podrán llevar a la mejoría de la humanidad. Construida a partir de impactantes e inmaculadamente capturadas imágenes, con banda sonora interpretada por el Kronos Quartet, Users es un viaje inmersivo hacia el corazón de la relación cambiante con el mundo natural.

Desde el invernadero vertical más grande del mundo hasta un laboratorio de fertilización in vitro o la instalación de un cable submarino de fibra óptica, "Users" desentierra continuamente visiones que ofrecen la oportunidad de atestiguar el funcionamiento interno de las fuerzas invisibles que rodean al mundo.

En un montaje Malickiano, la cineasta revela las fuerzas invisibles que guían la vida de los seres humanos y sugiere hasta qué punto estas podrían volverse incomprensibles en los próximos años.

En un mundo en constante cambio la vida continúa, los hijos crecen rodeados de avances tecnológicos, su madre los ama y se preocupa por tomar las mejores decisiones. Users combina las grandes preguntas y los pequeños momentos de la vida en una totalidad cinematográfica impecable. Sin duda, una exploración épica en la adicción a la tecnología y su impacto en el tejido social.

Users cuenta con la participación de los productores nominados al Óscar detrás de Beasts of the Southern Wild y Monsters and Men.

Users

De Natalia Almada.

Estados Unidos/México, 2021.

XM