Una vida en el Rock

Hoy 25 de agosto Gene Simmons cumple 72 años de vida. Nacido como Chaim Witz en Israel, el músico de nacionalidad estadounidense es reconocido por ser uno de los fundadores de la legendaria agrupación Kiss. Bajista de la banda, Gene encarnó al personaje del Demonio, con el característico maquillaje del grupo. Sus canciones pegajosas, el espectáculo sobre el escenario (pirotecnia incluida), su actitud irreverente y la longitud de lengua son las marcas de su legado. Con esta vida a cuestas rescatamos diez puntos clave para conocer más al músico, a la persona y al personaje detrás del maquillaje.

1.- Los inicios: Simmons migró con su familia a los ocho años de edad, hacia Estados Unidos. Su aprendizaje musical había comenzado desde los siete años. En la adolescencia, ya en Nueva York, fundó sus primeras bandas de rock.



2.- La amistad musical con Paul Stanley (guitarrista) rindió frutos, con la creación de Wicked Lester, que a la postre se convertiría en Kiss, en 1973. El álbum debut llegaría al año siguiente, con Gene y Paul acompañados por Peter Criss (batería) y Ace Frehley (guitarra y voces).

Show. Gene Simmons y la banda de Kiss ofrecieron un concierto el 1 de abril de 2005, en San Diego, California. AFP

3.- Kiss siempre ha sido un grupo con una acertada estrategia de márketing. La elección del maquillaje de la mano con la creación de personajes para cada músico cautivó al público. Otro factor para su éxito fue canciones sencillas pero pegadoras, llenas de guitarras duras, lo que los llevó a ser reconocidos exponentes del glam rock.

4.- Con seis discos entre 1974 y 1977, Kiss impactó al rock, particularmente al rock basado en el espectáculo y los grandes estadios. Sus giras aclamadas derivaron en un par de álbumes en vivo: Alive, en sus entregas I y II (la tercera vendría dos decenios después). En esta etapa Simmons y Kiss vivieron sus mejores años, con la consolidación del proyecto.

Kiss. Paul Stanley (izquierda) y Gene Simmons aparecen en una presentación en los estudios de MTV, el 31 de octubre de 2006, en Nueva York. AP



5.- Nuevos vientos: los ochenta fueron años difíciles para Kiss. Primero la salida de su baterista original, en 1980, seguido por Ace Frehley dos años después. Gene y Paul decidieron continuar con la marca, echando mano de nuevos músicos que reencarnaron las personalidades enmascaradas.



6.- Fuera máscaras, 1983: Kiss decide dar un vuelco a su sello particular, presentándose en público sin sus maquillajes habituales. Esta ruptura llegó de la mano de nuevos tiempos: reinventar el grupo, adaptarse a vivir en otro momento musical (pese a que el glam siguió en los ochenta el momento de Kiss parecía haber pasado).



7.- Terminados los ochenta, un momento de renacimiento para Kiss vino en los noventa, con hitos en su carrera. Uno de ellos fue la grabación de su repertorio en versión acústica, dentro del formato del unplugged (patrocinado por la cadena de videos MTV). No exento de guitarrazos, la adaptación desenchufada representó una relectura a sus grandes éxitos. El concierto marcó también el regresó de Ace y Peter Criss, una reconciliación que duraría poco menos de una década.

Aguascalientes. El bajista y líder de Kiss, Gene Simmons, realizó una presentación como tributo sinfónico a la legendaria banda de rock, en la Megavelaria de la Isla San Marcos. NOTIMEX



8.- Conforme los integrantes de Kiss envejecieron, los nuevos fans no dejaron de llegar (aunque nunca como en su época dorada en los setenta). Esta fama no iba a ser desaprovechada por los dueños de la franquicia, pues Kiss se convirtió en toda una marca que vende todo tipo de productos con su nombre (no solo las playeras y gorras, pues incluso comercializan muñecos de cada integrante).



9.- Sorprendentemente y contrario a lo que se pudiera imaginar de una estrella de rock, Gene asegura que no suele consumir ningún tipo de sustancia (ni drogas ni alcohol). Lo que sí es una especie de adicción ha sido su vida promiscua, ya que Gene ha afirmado en múltiples ocasiones que ha dormido con miles de mujeres (cerca de cinco mil, según presume).



10.- Una faceta polémica del músico ha sido su postura política. Por sus raíces nunca ha dejado de mencionarse como israelí; sin embargo, su apoyo a los gobiernos del país ha sido criticado. Igualmente fue duramente señalado por apoyar al presidente estadounidense Bush (hijo) en su cruzada bélica por Medio Oriente. Por si fuera poco, al año de que tomara posesión Obama, el cantante se dijo arrepentido de haberlo apoyado.



11.- Pese a las grandes giras, los estadios llenos y los espectáculos cargados de pirotecnia y tecnología, Kiss ha sido criticado por apegarse a su repertorio “de cajón” y tener una constante estrategia de “gira de despedida”. Aunado a eso, han estado los regresos y despedidas de sus compañeros de banda (como Ace Frehley), a quienes no ha soportado como compañero de trabajo por sus adicciones (al alcohol, por ejemplo).

