"May The force Is with you" -"Qué la fuerza esté contigo"-, es la frase por la que el día de la franquicia cinematográfica Star Wars es oficialmente el 4 de mayo -may 4th- en el cual internacionalmente uno de los fandoms más grandes de la cultura pop celebra internacionalmente a las películas.

Este año coincidió con la celebración del segundo día de actividades de la Comic Culture Experience -CCXP por sus siglas en inglés-, que dedicó sus primeros paneles para todos los fanáticos de la franquicia, muchos de ellos poniéndose a tono con caracterizaciones, sables de luz, y disfraces de stormtrooper.

Y para festejarlo, la mejor forma que tuvo la CCXP fue haciéndolo con el adelanto de una nueva serie, con la que buscan seguir alimentando a los fans que por décadas se han enamorado del universo "Acolyte".

Y para presentarla, primero ofrecieron un show coreográfico con actores que salieron al Thunder Stage armados con sables de luz y recrearon combates frente a los miles de fanáticos.

 

Para después dar la bienvenida a Daphne española que participará como una de las protagonistas de "Acolyte".

Pero para Daphne este no es el primer contacto con la serie.

"Llevo siendo fan desde pequeña, comencé a ver las películas en videoclub con mi papá, desde entonces me volví fanática. Una vez rompí una alerta de fuego de un hotel, porque cuando regresaba de ver las películas jugy tuvieron que evacuar el hotel por estar jugando con palos que me encontraba imaginando que era un Jedi".

Es la historia de una Padawan que se reúne con su maestra y como van revelando secretos del imperio en una línea de tiempo no explorada del universo Star Wars, el momento en el que los Jedis eran un cuerpo militar.

"Crear ese mundo que no estaba explorado nos dio una gran libertad creativa, y aprender mucho más de este universo que es tan grande".

Para poder lograr las coreografías los actores tuvieron que prepararse, física y emocionalmente.

"Lo que más aprendí es la energía que tienen de paz que yo no tengo de manera natural, me costaba mucho salir de la dinámica de agresividad, pero practicando tai chi, la meditación que práctica amos fui encontrando ese equilibrio que se necesita en la vida y también para interpretar a algún personaje de Star Wars", contó al público Daphne.

Luego hubo escenas exclusivas que adelantaron lo que el público podrá ver el próximo 4 de junio cuando se estrene la serie en la plataforma de Disney+.

