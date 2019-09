Una realidad latina por encima del sueño americano

Jesse Báez es una de las jóvenes promesas del R&B y está lejos de imitar a artistas mundiales del género, por lo cual tiene una carta de presentación muy sencilla pero honesta: interpretar en español un tipo de música que lo dominan exponentes en inglés. Platicamos con él de cara a su presentación este 28 de septiembre en el Foro Bismarck.

Nacido en Chicago, Illinois pero criado desde los seis años en Guatemala, sus primeros acercamientos en la industria musical se dieron en 2012 conformando el proyecto Easy Easy, ensamble formado por él y cuatro amigos, el grupo mezclaba un rock suave con rap, sin embargo al paso de los años Jesse se decantó por su carrera en solitario.

“Tal vez inicié un poco tarde en perseguir mis sueños musicales en el R&B, lo atribuyo a que no había gente que hiciera lo que a mí me gustara”, expresa Báez, pero a pregunta expresa del por qué cantarlo en español, él responde: “Al ser mi primer idioma, me hacía mucho más sentido cantar español, además hay muchos artistas que cantan en inglés, no así en español, digamos que era un reto ser de los primeros artistas en cantar R&B este idioma, era mucho más interesante esa meta que ser uno más del montón”.

El artista tiene en su haber dos ep’s “BAEZ” y “Turbo” con los que se ha ganado una sólida base de fans siendo Guadalajara un mercado muy importante. “La última vez que estuve en Jalisco fue en un festival (Coordenada 2018), era un festival más de rock y con tiempo limitado, esta vez al estar solo me puedo extender, tocar el repertorio que usualmente no tocó. Será un show largo y lindo”.

El hilo conductor de sus melodías es el amor y el desamor, pero para el cantante lejos de centrarse en ello, lo que realmente lo reta es la forma de explayarlo, el cómo contar las historias. “Hablar del amor es muy fácil, a todo mundo nos pasa, el reto es abordarlo de forma original, tanto el amor y el desamor está muy dicho, con el corazón roto o feliz, no importa tanto de qué hables sino más bien el lenguaje y el ángulo que le des a la canción.

No piensa en reggaetón

Recientemente exponentes del reggaetón manifestaron su rechazo por el poco apoyo brindado en las nominaciones de los Latin Grammys 2019, dicho género musical no le es ajeno a Jesse, puesto que creció escuchándolo e incluso a compartido escenario con algunos de ellos, empero no es algo en lo que esté pensando en un futuro muy cercano. “Mi idea en la música es hacer sonidos que creo le hagan falta al mundo y yo no sé si tenga para el mundo una canción de reggaetón, nunca diría que no, pero sí la hago no vendría de mí. Probablemente sea con alguien. Lo que sí, es le ha abierto la puerta a la música en español a nivel mundial.

Asiste

28 de septiembre en el Foro Bismark (López Cotilla 1370). Boletos: Preventa general: 350 pesos. Día del evento y en taquilla: 450 pesos.