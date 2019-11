Una princesa llega a "La Voz Kids"

A Carla Preciado, de 13 años y originaria de Jalisco, nadie le dice que no se puede; ella entiende el valor de lo que significa ser una “Princesa Disney” y esa filosofía la aplica en su día a día para lograr sus metas, y claro que hay resultados, este domingo en las audiciones de “La Voz Kids” se ganó un espacio en el equipo de Carlos Rivera tras su interpretación “Cuan lejos voy” de la película “Moana”. De hecho, también Lucero y Melendi querían que estuviera en sus equipos, pero ella optó por el intérprete de “Recuérdame”.

Melendi y Carlos aceptaron el reto de imitarse mutuamente, con la finalidad de sumar a su equipo a la jovencita, pero al final el vencedor fue Rivera. En entrevista, Carla comparte que la convenció que él le haya dicho que su segundo apellido era Disney.

“Me gusta mucho que las princesas siempre tiene un final feliz; además, ellas también tienen un alma guerrera como ya había dicho en mi audición y esto es las ganas de luchar por lo que quieren y es lo que a mí me gusta de ellas, me identifico como una princesa, mi voz es muy dulce y cuando canto como una de ellas, la canción me sale igual”.

Carla actualmente radica en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y tiene muy asimilado que con esta primera oportunidad que tiene en la música, gane o pierda el concurso, ella va a seguir con su camino sonoro. “Me siento muy agradecida por la grandísima oportunidad que tengo, porque los coaches confiaron en mí y por mi familia que me apoyó. Y también me siento orgullosa de mí misma porque al verme en la tele y ver que los coaches se voltearon, me llena de orgullo, pienso que lo logré, que soy muy grande y que voy a seguir adelante preparándome”.

Destaca Carla que al principio sus papás no sabían de dónde había heredado la voz, “yo canto desde que soy muy chiquita, yo me ponía a ver las películas de las princesas de Disney y cantaba sus canciones y las imitaba. Mis abuelos me platicaron que ellos tenían familiares lejanos con una voz bonita. Entonces, el gusto por la música me llegó a mí y yo me quiero dedicar a esto”.

Y ahora que es parte de “La Voz Kids” Carla quiere demostrar que canta con el corazón y que más que competir en las batallas, ella quiere compartir. “Quiero demostrarle a Carlos que nadie me puede decir que no puedo”.

Si bien estar en la televisión le da nerviosismo, ella sabe que tiene que entregar lo mejor a pesar de que esta sea su primera experiencia en los medios. Carla tiene un canal de YouTube donde la gente puede escuchar y ver su propuesta musical en su canal titulado Carlita Preciado.