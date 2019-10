Hermanas jaliscienses, a brillar en La Voz Kids

Originarias del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, las hermanas Citlali y María José Hermosillo llegaron a la nueva edición de La Voz Kids México para demostrar que el talento reina en Jalisco.

Aunque Citlali y María José comparten la pasión por la música y sueñan con consolidarse como las nuevas voces del medio. Ambas hermanas decidieron audicionar individualmente en la primera fase de La Voz Kids México para dejar en claro el estilo y carisma que las caracteriza personalmente.

Afortunadas de participar en el estreno de uno de los proyectos musicales más importantes de Televisa, Citlali y María José marcaron el nivel y calidad en esta nueva temporada en cada capítulo mientras los coaches, Lucero, Carlos Rivera y Melendi, forman sus equipos para avanzar a los duelos que irán dando pistas de los competidores más fuertes para llegar a la gran final.

“Soñaba con este momento, desde hace tres años empecé a ver La Voz Kids y quería participar, no creía que era fácil. Ves a muchos niños con muchos talento y no pensaba que fuera fácil llegar”, explica María José, quién está decidida a enfocarse de lleno en la música ranchera.

Citlali, de 10 años de edad, fue la primera de las hermanas Hermosillo en salir al escenario y cautivar de inmediato a los tres jueces asombrados por la interpretación acústica de la legendaria canción “Aleluya” que la pequeña jalisciense compartió y le permitió unirse al equipo del cantautor español Melendi.

“Ha sido una experiencia muy divertida e inolvidable, desde hace mucho tiempo quería participar en La Voz Kids, yo imaginaba que algún día podía estar. Al llegar al escenario me puse muy nerviosa, mis papás me decían que me relajara. Me fui con Melendi, era mi oportunidad, él me dijo cosas muy bonitas que me llenaron el corazón de felicidad”.

Arropada por la gala y la tradición de un vestido campirano rosa, María José, de siete años de edad, no dejó escapar su oportunidad para reflejar una vez el talento vocal de la familia Hermosillo al presumir su ternura y picardía al ritmo de “Y ándale”, canción ranchera que le abrió camino para unirse al equipo de Lucero, pese a que Melendi y Carlos Rivera hicieron esfuerzos por integrar a la jalisciense a sus respectivos grupos de trabajo.

“Cuando los tres jueces voltearon sentí mucha emoción, eran escalofríos de emoción. Lucero siempre me ha gustado como canta, pero al verla y escucharla me cautivó, aunque también pensaba en Carlos Rivera, pero Lucero me dijo cosas muy bonitas”.

Imperdible y divertido

