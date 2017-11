Una oda a Nina Simone

Igualar el talento de Eunice Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simone, es imposible, pero rendir un homenaje a su maestría musical es algo que rockeros tapatíos no pudieron evitar y el Teatro Degollado fue testigo de la admiración que la llamada “sacerdotisa del soul” sigue despertando, con una velada que durante la noche de ayer cautivó con un repertorio hecho al estilo jalisciense.

El recital, que reunió en su escenario a grandes exponentes de la música como Sara Valenzuela, Richie Arreola e Iraida Noriega, entre otros músicos invitados, logró memorar las canciones más legendarias de la que también fuera pianista y compositora, fallecida en Francia en 2003.

Además de rendir tributo al legado de Nina, la velada fungió también como epicentro benéfico para ayudar al colectivo Quiriva, movimiento tapatío integrado por 11 asociaciones civiles que durante todo el año atienden diversas causas que van desde el apoyo y prevención de problemas mentales hasta el auxilio a personas en situación de vulnerabilidad, por mencionar algunas causas.

Sara Valenzuela agradeció el apoyo del público a este tipo de iniciativas que promueven las distintas formas de ayudar a las comunidades desamparadas.

Conforme la noche avanzó, el repertorio en memoria de Nina Simone comenzó a revelarse en voz de Abigail Vásquez, la primera en adueñarse del micrófono para entonar My baby just cares for me, en compañía de una pareja de bailarines.

Después, apareció en escena el rockero Ugo Rodríguez para interpretar In the dark; posteriormente, dio paso a la característica voz de Iraida Noriega quien presentó el éxito mundial, original de The Beatles, pero al que Nina Simone imprimió su propio estilo: Here comes the sun.

Progresivamente, músicos y cantantes como Chris Jiménez, Samo González, Omar Ramírez, Armando Curiel, Peri Durán, Patricia “Pilla” Reyes, Griselda Piña, Abigail Vásquez, Erik Kasten, Carlos Torres, Sara Ventura, Hugo Ayanegui y Jossué Acevedo comenzaron a sumarse al tributo que ofreció éxitos como: Sugar in my bowl, Buck, Lilac wine y See line woman, hasta llegar a una de las canciones más esperadas: Feeling good.