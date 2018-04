Una noche llena de pura salsa con Gilberto Santa Rosa

Margarita La Diosa de la Cumbia, Fonseca, la Sonora Santanera de Carlos Colorado y Luis Enrique serán invitados en el concierto que el intérprete puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ofrecerá en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, en el marco de la gira “40... y contando”.

“El caballero de la salsa”, como también se conoce a Santa Rosa, indicó que aun cuando ha logrado lo que se ha propuesto, a veces también ha experimentado el sentimiento de arrepentimiento por algo. “Debe haber algo de lo cual me arrepienta, pero nada lo suficientemente importante para que nuble mi felicidad, porque he sido bendecido en el amor en todos los sentidos, desde el amor filial, pasando por el amor a la patria y al público; aunque en el escenario soy un poco actor, porque he visto que la gente prefiere gozar el desamor”, externó el cantante.

Gilberto Santa Rosa, quien ha viajado por el mundo con su música, también indicó que algún día le gustaría formar una “orquesta panamericana”, integrada por músicos de cada una de las naciones que ha visitado. “Porque me han acompañado buenos músicos mexicanos, salvadoreños y de otras partes, espero algún día lograrlo y volver a tener mi propia orquesta”.

El cantante recordó que el momento más fuerte de su vida artística fue cuando decidió hacer una carrera en solitario en 1996 y dijo que siente nostalgia por esa agrupación que tanto lo acompañó.

Santa Rosa enfatizó que el concierto que ofrecerá el 7 de junio en el Auditorio Nacional, el primero que dará en ese foro, durará más de dos horas, porque entre canción y canción hará una pequeña historia de su trayectoria artística.

Después de presentarse en el “coloso de Reforma”, el cantante estará el 8 de junio en el Teatro Diana, con la promesa de poner a bailar a los tapatíos también.