Una mirada al legado de José José

A un año del fallecimiento del “Príncipe de la canción”, el legado artístico de José José se mantiene más presente que nunca, ahora con una especial edición de los temas que lo catapultaron internacionalmente como una de las mejores voces de la balada en español.

Para conmemorar el primer aniversario luctuoso del gran intérprete mexicano -fallecido el 28 de septiembre de 2019- Sony Music presenta “José por siempre José”, álbum que recopila las canciones que marcaron el éxito en la trayectoria de “El príncipe” con versiones revisitadas que ponen de manifiesto el impacto cultural que José José consolidó sobre los escenarios.

Teniendo a “El amor acaba” y “Almohada” como las canciones anfitrionas de esta edición especial, “José por siempre José” invita a un viaje nostálgico dando paso a “Seré”, otro éxito emblemático que permite a su fiel público y a las nuevas generaciones disfrutar de la maestría vocal que caracterizó a José José, sumando la calidad sonora que la actual tecnología de producción comparte hoy en día.

En este tercer lanzamiento, el popular tema “Seré” se acompaña en su estreno con un “lyric” video animado que refuerza el potencial interpretativo de José José ahora bajo la producción de Armando Ávila, quien volvió a grabar los instrumentos y arreglos originales para presentar la complicidad que el compositor Rafael Pérez Botija brindó a “El príncipe” al inspirarse en su vida para construir este éxito que debutó en el disco “Reflexiones”.

De esta forma es como “José por siempre José” conmemora los momentos clave de su trayectoria relanzando 16 éxitos como “Volcán”, “¿Y qué?”, “Si me dejas ahora”, “Preso”, “Payaso”, “Me Basta”, “Lo que no fue no será”, “Lo pasado, pasado” y “Lo dudo”, entre otros.

En homenaje

Conmovidos por la trayectoria artística de José José y reconociendo el valor que brindó a la música mexicana, el reconocido club de fans oficial “Amigos de José José” logró, a través de una petición en Change.org, bautizar al Parque de la China como Parque José José, en donde se encuentra una estatua que recuerda las vivencias que el cantante tuvo en este emblemático espacio.

Abrazo internacional

Además de siempre abarrotar los recintos a los que llevó su música, José José fue distinguido en diversas ocasiones como un hombre ejemplar, recibiendo en vida homenajes y significativas acciones como la entrega simbólica de las llaves de la ciudad de urbes como Nueva York, Chicago, Miami, Houston, Los Ángeles y Las Vegas, por ejemplo.

La vida del genio

• José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México.

• Realizó más de 35 producciones de estudio.

• En 2004 develó su estrella del Paseo de la Fama en Hollywood.

• Obtiene el Grammy A la Excelencia de la Música, en la edición latina de 2004.

• El 15 de marzo de 1970 representa a México en la segunda edición del Festival de la Canción Latina con “El triste”.

• En 1971 comienza su carrera cinematográfica con el filme “Buscando una sonrisa”.

• Las diversas producciones de José José lograron ventas por más de 100 millones de unidades.

JL