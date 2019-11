Un locutor comprometido con las causas sociales

El pasado 5 de noviembre Monitor Latino realizó su entrega de premios 2019 “Radio Awards” en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. El tapatío Rafael Valles, quien apenas tiene seis meses en la locución laborando en la estación de radio Ke Buena 97.1, pero que tiene 12 años desarrollándose en los medios de comunicación, específicamente en Video Rola, recibió el galardón a través de la categoría Premio de la radio a las redes.

“Se hizo una preselección donde salí nominado y como me gusta mucho esta cuestión de los concursos, yo ponía a la gente a votar. Hice una campaña donde varios compañeros y amigos artistas me ayudaron a subir videos, como Carolina Ross, Ulices Chaidez, Paola Preciado, La Banda Carnaval, Remmy Valenzuela y Grupo Duelo, muchos me hicieron favor de pedirle al público que votara por mí, y lo valoro mucho porque la gente sí hacia caso”, comparte en entrevista. Además, hay que resaltar que en esa categoría él era el único locutor de Jalisco nominado.

Adrián Padilla, locutor de muchos años en Guadalajara y que también es parte de la Ke Buena, ganó en la terna “Premio de México para el mundo” para los locutores que están en cadena a nivel nacional. “Había categorías con grandes figuras de la radio, a quienes yo tengo mucho que aprenderles, aquí mismo en la empresa a Adrián Padilla, Pedro Rincón y Karina Angulo, entre otros, además me han ayudado mucho. Estoy muy agradecido con Dios, con mis papás, quienes siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas; con mi familia en general, quienes también estuvieron votando en los grupos de WhatssApp; ‘Las niñas de Valles’ (sus fans); mis compañeros de Video Rola y la gente de la Ke Buena”.

Rafa también se sintió muy contento cuando colegas de otras estaciones de radio lo felicitaron por haber obtenido el premio. Destaca que sí hay compañerismo y empatía, “la industria de la música es tan bonita que hay para todos”.

Un reconocimiento significativo

Para el comunicador haber obtenido este premio tiene que ver también sobre cómo ha generado una cercanía más estrecha con la audiencia que lo sigue. “Subo mi día a día, pero tampoco de que estoy comiendo o me voy a bañar. Si viene un artista o un concierto, lo comparto, porque es una forma de mostrarle a la gente que no pudo asistir, lo que pasó. Tengo seguidores de Sinaloa, de la Unión Americana, de Ciudad de México y de Guadalajara obviamente. Para mí es una bendición tener el trabajo que siempre he soñado, el cual es ser conductor y locutor. Creo que es válido compartirle a la gente que está estudiando y que quiere llegar algún día a tener esta profesión tanto las cosas que son sencillas como las que no, porque es un medio que a base de chamba se logra todo”.

Además, se da cuenta que el poder de las redes sociales es tal, que se puede hacer mucho a favor de la comunidad. “Aunque me voy de fiesta como la mayoría de jóvenes de mi edad, siempre mando mensajes como de: ‘la fiesta está hecha para divertirse y no para arrepentirse, si toman no manejen’. Cada año que llega diciembre hago una gran posada con mi familia y mis amigos en Tlaquepaque, la realizo el 23 de diciembre y llevamos pelotas, juguetes y dulces a muchas colonias del municipio, ya tengo como 10 años haciéndolo y junto a una asociación que se llama ‘Únete a nuestra meta’, los 24 de diciembre llevamos comida a personas en hospitales, asilos y colonias de diferentes municipios, y eso lo comparto en redes sociales, no para que vean que lo hago, sino para tratar de invitar a más (a que se sumen). No es la cantidad, sino la intención”.

No es lo mismo la tele que la radio

Con estos seis meses de trabajo en la radio, Rafa se da cuenta que las actividades son muy distintas, en Ke Buena también opera la consola. “Estoy agradecido con mis familias, la de la Ke Buena y la de Video Rola. Es mágica la radio, en la tele tienes muchos recursos, la imagen, por ejemplo, que puedes estar bailando y no hay bronca, pero la radio no puedes quedarte callado ni un segundo, es muy rápida, te genera una gran cercanía con la gente, la acompañamos cuando van por los hijos a la escuela, cuando están cocinando, cuando van de camino al trabajo o saliendo de él ya estresados. En Ke Buena les ponemos la música que a ellos les gusta para adaptarnos a sus estados de ánimo”.

En la estación está presente Rafa de las 11:00 a 14:00 horas con ‘”Ke Buena Música” donde hacen diversas dinámicas y promociones para la gente, además de poner las canciones número uno del regional mexicano. En Video Rola, en el mes de enero cumplirá 12 años, ahí entró por un concurso que se llamaba “Quiero ser VJ”, la gente votó por él y obtuvo el primer lugar, en este canal por cable, tiene su programa “El reto de Video Rola con Rafa Valles’ los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 horas, es en vivo.

Desde niño, Rafa ha estado inmerso en los medios de comunicación, participando en programas y concursos. Estudió la carrera de comunicación en la UNIVA, su padre es abogado y su madre, ama de casa. Siempre está activo buscando desarrollarse y consolidarse en su profesión de comunicador.