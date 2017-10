Un héroe en el espacio

Ayer trascendió que Gerard Butler se recupera poco a poco de las “heridas leves” que le ocasionó un accidente que sufrió este fin de semana en las calles de Los Ángeles, cuando un vehículo chocó contra la motocicleta en la que éste circulaba.

Se sabe que tras el impacto, uno de los testigos llamó al 911 y los paramédicos llevaron a Gerard al hospital más cercano donde le informaron que no tiene huesos rotos, sólo heridas leves como cortes y hematomas de diversa consideración.

Cabe señalar que este incidente no perjudicará las labores de promoción que está realizando de su nueva película ‘Geostorm’; y fue precisamente sobre este filme que hace unos días platicamos con el histrión, en persona, en Los Ángeles, California, quien con un gran sentido del humor compartió parte de su historia dentro y fuera de los sets.

Sabemos que gracias a la actuación, el escocés ha encarnado a héroes, villanos, reyes y demás arquetipos para la pantalla grande. Con una carrera que se remonta a sus comienzos en los años noventa, sin duda fue “300” (2006, dir. Zack Snyder) la cinta que lo consolidó como actor. Pero más allá de los guiones, en la vida real Gerard ha sido héroe, como contó en entrevista sobre un episodio poco conocido de su vida.

Fue poco después de haber filmado su primera cinta en 1997, titulada “Su majestad Mrs. Brown”: “Había un hotel junto al río, allí nos quedábamos. Estaba dando un paseo con mi madre y le quise enseñar el paisaje. Me dormí, pero me despertó un grito. Había una mujer a unos pasos, ‘¿esos niños están angustiados?’ le pregunté. Quise ir a ver. Me acerqué al río y vi que uno de ellos se estaba hundiendo. Otro de los muchachos se me acercó y pensé que estarían bromeando. Pero vi que se hundió más…. Entonces, pensé ‘Oh, para qué me acerqué’”.

Pese a que Gerard tuvo un instante de vacilación, decidió arriesgar su vida para salvar al chico: “Me quité la ropa y me metí, estaba helando. Cuando llegué ya se estaba hundiendo más. Estaba inconsciente. Fue mejor: si hubiera entrado en pánico quizá no lo hubiera logrado sacar, cuando lo logré ya había quince personas afuera viendo qué pasaba, nadie había hecho nada. Pensé que estaba muerto. Se acercó un italiano y le hizo la maniobra de Heimlich y vomitó. En un minuto empezó a hacer esos ruidos raros que ahora reconozco, porque en otra ocasión yo casi me ahogo al filmar ‘Persiguiendo Mavericks’ (2012, dir. C. Hanson y M. Apted)”.

Además del agradecimiento inmediato del muchacho y su familia, Gerard recibió un reconocimiento por su valor, de parte de la policía local. Con todo y la fama, han seguido en contacto: “Hace año y medio me llegó una carta diciendo que se iba a casar. Grabé un discurso para su boda: ‘Siento que he estado en los momentos más importantes de tu vida: el día en que casi te ahogas y ahora en tu boda’”.

Para el 2017, Gerard vuelve al papel de héroe, pero en la ficción con su nueva cinta próxima a estrenarse en los cines comerciales mexicanos: ‘Geostorm’. Con guion y dirección de Dean Devlin (productor de las dos entregas de “Día de la independencia” y “Godzilla”, entre otros), Gerard platicó los motivos que lo convencieron para sumarse a la ópera prima del experimentado productor: “Hubo muchas razones por las quise hacer ‘Geo-Tormenta’: leí el guion y encontré muchas cosas que sucedían. Tienen un rol muy de entretenimiento, me encanta la aventura y fantasía. Esa fue una de las razones por las que quise ser actor: escapar a estos mundos”.

¿De qué va su rol?

En la trama de “Geo-Tormenta” da vida a Jake, un científico con una complicada vida: “Es ir a este mundo en un futuro cercano, en la estación espacial, con un concepto fascinante de la ciencia en el que conquistamos el medio ambiente contra el que luchamos. Fue algo tentador. Y luego está también el elemento de thriller, la parte de ‘¿quién lo hizo?’, y un aspecto más personal del personaje que debe aprender a ser padre en medio de su lucha, ser un buen hermano y ser maduro, todo en medio de esta aventura. Sentí que funcionaba en muchos niveles”.

Amor por el espacio

La pasión de Gerard Butler por el espacio no es nueva: “Hace unos días fui de nuevo al planetario (de Los Ángeles) para ver ‘El viaje por el universo’; es sorprendente siempre, es allí donde han estado algunos de mis héroes”. A lo que agrega: “Vi una película sobre el telescopio Hubble (‘Hubble 3D’, 2010, dir. Toni Myers). La narra Leonardo DiCaprio. Me encantó la humildad del equipo, la unidad, es inspirador. Le llamé a mi agente y le dije que vi el documental más sorprendente, y éste me contestó ‘Ah, es con el comandante Mike Massimino, es mi amigo… La cinta la produjo IMAX y yo los represento’. Le pedí que les dijera que son mis héroes y lo hizo. Como respuesta, Mike Massimino le contestó de vuelta y afirmaba que la película favorita del equipo que hizo Hubble 3D era ‘300’. Contaba que en esas caminatas espaciales su colega le decía partes del discurso de ‘Leónidas’ para alentarlo” (risas).

PARA FANS

Detrás de Gerard

Gerard Butler nació en 1969, en Escocia. Estudió leyes y debutó en el cine en 1997. Ha participado en más de 50 películas, entre las que destacan “Cómo entrenar a tu dragón”, “300” y “Persiguiendo Mavericks”. “Geo-Tormenta” se estrena este 20 de octubre.