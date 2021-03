Un clásico lleno de personalidad

Torai y Elefante estrenan sencillo y video, un tema clásico que presentan con una renovada versión: “La media vuelta”, de José Alfredo Jiménez. Aitor García, de Torai, platicó que esta colaboración nació luego del deseo del grupo de tener un clásico mexicano en su repertorio. Tras elegir la canción empezaron a experimentar: “El rumbo de la canción y los arreglos me empezaron a recordar a Elefante”. Ya que los músicos son buenos amigos decidieron invitarlos.

Iguana, músico de Elefante, afirmó que la colaboración es una parte constante de la banda (por ello preparan un disco de clásicos del grupo con invitados). Sobre “La media vuelta”, Iguana comentó: “Somos amigos desde hace mucho, nos respetamos como artistas. Nos gustó mucho la idea de participar desde el momento que nos enteramos”.

Para Juan Drake, de Torai: “La canción es una canción muy icónica de la música mexicana, llevarlo al estilo Torai fue un gran reto, no la puede fallar. Mi aporte estuvo en poner la energía, creo que esto se logra transmitir a los que escuchan la canción”.

Además de refrescar el tema, la canción incluye una parte intermedia donde los músicos se tomaron la libertad de incluir material propio, del cual Aitor platicó: “La segunda parte, donde metemos, nos daba un poco de miedo. Respeto y miedo, es un tema para la historia de la música, es una responsabilidad muy grande hacer un cóver así, más si se quiere dar la personalidad”.

Sobre los planes a largo plazo, en el caso de Elefante Iguana comentó que la pandemia llegó a mitad del proceso de su disco de éxitos reversionados con duetos: “Nos obligó a ir más lento, pero se está terminando. Son voces que conocemos muy bien, que disfrutamos con su música y que ahora están cantando canciones de Elefante”. Para Torai, Aitor y Juan adelantaron que ya preparan más canciones, que lanzarán mes con mes: “Queremos seguir sacando nuevas canciones, sacar muchos contenidos para que cuando podamos salir a la calle la gente pueda escuchar lo que tenemos”.

A propósito de la pandemia, Aitor comentó su rutina: “Ha sido relativamente tranquilo. Al principio en casa, que es un rollo hacer deporte en casa. A mí e encantaba ir al parque, he subido 6 o 7 kilos. Al comienzo me la pasé viendo Netflix, pero cuando vi que era para largo me puse a componer. Ahora tengo muchas canciones”.

Iguana comentó su situación: “Creo que esto nos vino a dar una lección enorme de valorar muchas cosas. En mi caso perdí a mi perro, por la pandemia pude con él sus últimos 3 o 4 meses, era mi compañero de vida”. Para Juan, el encierro ha sido musical: “La he pasado componiendo, trabajando, estudiando. Si no me preparo ahora me quedaré atrás. También lo que menciona Iguana, dándole prioridades a otras cosas que antes no le daba por tiempo”.

JL