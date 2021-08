Un “Hijo de familia”  anda suelto en Guadalajara 

El actor Ianis Guerrero se encuentra en Guadalajara rodando las escenas finales de la película “Hijo de familia”, la cual protagoniza y cuyo guion es de su autoría. Este filme comenzó a desarrollarse antes de la pandemia, pero por motivos de la crisis sanitaria tuvo que retrasar su proceso y es hasta este momento que han podido continuar. En entrevista con EL INFORMADOR comparte el histrión que la intención es estrenar la cinta el próximo año.

“Estuvimos filmando en marzo del año pasado, unas tres o cuatro semanas, pero nos paró la pandemia y tuvimos que retomar.

Obviamente al principio nadie estaba vacunado, no había protocolos, y cuando ya los hubo, poco a poco comenzaron las producciones, pero luego se saturó la chamba y no encontrábamos cómo cuadrar las agendas de nuevo, y finalmente ya logramos filmar un buen bloque de ‘Hijo de familia’ y por aquí ya andamos de regreso”. Resalta Ianis que ya tienen una semana en Jalisco y les faltan aproximadamente 10 días más de rodaje.

Recuerda que en el proceso, tuvieron que hacer ajustes porque a un actor le dio COVID-19 -Paulino Partida, quien falleció a causa de esta enfermedad el pasado 7 de agosto-, así como a un par de personas de la producción; además, una actriz del reparto está haciendo una serie y han tenido que reescribir las escenas para poderle dar continuidad a la narrativa, explica Ianis que ha sido una aventura llena de experiencias y aprendizajes.

Han tenido locaciones en el Conjunto Santander, en Mezquitán, el Panteón de Atemajac, Avenida Vallarta, La Minerva y otros lugares más como. Les queda por filmar en un departamento por Mezquitán, probablemente de nuevo en el Conjunto Santander, en calles del Centro Histórico por la noche y un par de escenas más en un parque y con esto terminarían de rodar la cinta.

“Sé que hay varios proyectos que se vienen para acá, yo soy de la Ciudad de México, pero ha sido un placer trabajar aquí en Guadalajara y de verdad que lo volvería a hacer, tiene todas las condiciones, equipo, talento y lugares hermosos, la verdad vale muchísimo la pena”.

Ianis resalta que se tardó tres años en escribir el guion de la película, justo cuando les dieron apoyo en el IMCINE, pero luego llegó la pandemia, “y después ha sido complicadísimo en todos los sentidos, porque FIDECINE desapareció y luego que siempre no y que siempre sí, los cines cerraron y las distribuidoras que eran un apoyo muy importante para nosotros, ya no sabemos qué va a pasar, las plataformas están saturadas de contenido y tampoco es como que estén comprando tanto, la pandemia trajo una gran complejidad a la vida de todos nosotros y al cine y no sabemos qué va a pasar”.

Y aunque hay incertidumbre por todos estos cambios, están listos para culminar esta etapa en la que se encuentran ahora y poder pensar en estrenar la película a mitad del 2022. Con respecto a la historia, que se cuenta, Ianis interpreta a “Bobby”, un hombre de 35 años que sigue viviendo en casa de su mamá.

Rafa Lara. (De gorra) El director da instrucciones a los actores de la cinta “Hijo de Familia”. Cortesía

“Es una comedia muy divertida que habla sobre la madurez, sobre cómo uno tiene que crecer como persona para salir de casa de sus padres. Lo que le sucedió a ‘Bobby’ es que su papá falleció hace 10 años y él se quedó solo con su madre y sintió la responsabilidad de cuidarla, pero eso también ha impedido que la mamá supere su duelo y vuelva a salir con alguien. Y ‘Bobby’ no es que no tenga trabajo y no pueda independizarse, es que no quiere hacerlo, tiene una vida cómoda con su mamá que le lava, le plancha, le cocina, lo trata bien y tiene su espacio”. Recuerda que esta temática es muy recurrente en la vida real.

“Hijo de familia” es dirigida por Rafa Lara y en el elenco también participan Dagoberto Gama, Carmen Beato, Alicia Jaziz, Costanza Andrade, Antonio Monroy, Karen Momo y Martha Morales. La cinta además, es producida por Artepepan Films y Untitled. Resalta Ianis que seguirá siendo parte de proyectos fílmicos desde el guion y la producción, también ha dirigido.

Próximamente también se le verá en la serie “Señorita 89” con Ilse Salas y Juan Manuel Bernal, la cual se verá por la pantalla de Starzplay próximamente.

Cabe señalar que el presupuesto de la cinta es de 800 mil dólares, con un aporte del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

