Un Dulce retorno a la escena

Aún con sus 40 años de carrera y con los cambios de la industria, Dulce asegura que busca ofrecer lo mejor de sí para hacer que su música sea escuchada y mantenerse en el gusto del público.

Con ese entusiasmo, prepara un concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, este 29 de octubre. “Ya no necesitas discos, ¿para qué? Es algo que se acabó. La industria del disco está totalmente quebrada. Ya todo tiene que venir con imagen, las compañías disqueras están muy quebradas y no es tan fácil que te hagan un álbum; lo más difícil es la publicidad y es lo más caro".

Para comprar boletos �� para mi Show del Domingo 29 de Octubre en @TMetropolitanMx �� https://t.co/CGF3YiLH46 �� No Falten! ��Será Memorable �� pic.twitter.com/q67VM7k1kS — Dulce la Cantante (@LaCantanteDulce) 13 de octubre de 2017

La intérprete de temas como “Lobo”, “Tu muñeca” y “Heridas” dice que le ilusiona el concierto que Ciudad de México. “Yo no había hecho el Metropólitan, nunca había hecho el Auditorio Nacional yo sola, porque de alguna manera me quedé atrás en muchas cosas porque yo me retiré 10 años y todas mis compañeras se quedaron. Se dice fácil, pero regresar, reconquistar tu lugar, volver a ubicarme en donde estoy ahorita, posicionada en una carrera sólida, no es fácil, pero no tengo ninguna prisa y he ido venciendo mis retos, mis miedos y mis limitaciones”.

La cantante comentó que ha recibido llamadas de sus colegas para acompañarla en escena esa noche, pero quiere ponerse a prueba a sí misma y ofrecer lo mejor de su repertorio a todos los que vayan a verla. “Quiero medir mis fuerzas y ver hasta dónde puedo yo sola, no quiero engañar a nadie”.