Twenty One Pilots anuncia gira latinoamericana de "The Clandy World Tour", regresarán a México con tres conciertos a principios del próximo año, con su nuevo álbum promocional que se estrenará el 25 mayo de este año.

El cantante Tyler Joseph y el baterista Josh Dun, visitarán México para ofrecer tres conciertos a principios del 2025. Durante su gira, visitarán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"The Clandy World Tour" se dio a conocer luego de la publicación por medio de sus redes sociales, de las tres fechas oficiales para México en el 2025 , además de las otras regiones de Latinoamérica que visitarán durante su gira; entre ellas, Colombia, Chile, Brasil y Argentina.

Los fans no se esperaban el anunció de fechas oficiales de conciertos para México, luego de la dinámica que realizó el grupo estadounidense para la presentación "An evening with Twenty One Pilots", que ofrecerán el próximo martes 14 de mayo, en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, luego del anuncio del "Sold Out".

Desde la última vez que Twenty One Pilots visitó Guadalajara el 06 de mayo del 2019, será está su primera vez que el dúo se presenta en el Estadio 3 de Marzo, estadio de fútbol con capacidad de 20 mil personas.

La fecha oficial para Guadalajara es el 22 de febrero del 2025 , mientras que para Ciudad de México es 22 de febrero y para Monterrey 24 de febrero.

La banda por medio de su sitio web, proporcionará un código para que aprovechen de la venta de boletos para los fans, que comenzará este 14 de mayo a las 10:00 horas.

Mientras que los boletos de preventa Citibanamex estarán disponibles a partir del lunes 20 de mayo del 2024, desde las 14:00 hasta las 23:59 horas y la venta general a partir de las 14:00 horas del martes 21 de mayo del 2024, por medio de Ticketmaster.

