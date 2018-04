Tú podrás elegir a la mujer más bella de México

Este domingo 8 de abril en punto de las 20:00 horas se estrenará por Azteca Uno el reality show y certamen de belleza —“Mexicana Universal”— proyecto del que saldrá la nueva representante del país para competir por la corona de Miss Universo. Por parte de Jalisco, es Nebai Torres, quien representará al Estado.

El miércoles, Lupita Jones presentó ante la prensa a las 32 finalistas, así como también a los jurados y equipo de producción. Y aunque se había anunciado que Ernesto Laguardia sería el conductor de la emisión, se dio a conocer que no será posible porque el actor estará contendiendo a un cargo público representado por un partido político.

En su lugar, es Brandon Peniche quien toma el mando en la conducción, donde compartió que esta es su primera experiencia como host, pero se ha preparado desde siempre para poder ser partícipe de oportunidades como ésta. “Yo estoy realmente emocionado y agradecido con la empresa de que me hayan invitado a este hermoso programa que será un éxito y que será totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, el televidente entenderá el proceso de ver a cada una de las participantes en sus distintas pruebas”. Su compañera en la co-conducción será la ex reina de belleza Kristal Silva.

Alejandro Esquivel es el productor del show —la mente detrás de “MasterChef México”— y los jurados son Rebecca de Alba, Penélope Menchaca y hasta este domingo se dará a conocer al tercer integrante del panel, Lupita Jones adelantó que se trata de un diseñador y crítico de moda.

El programa será diferido, grabado todos los domingos temprano, pero televisado por la noche. La final sí va en vivo y será el domingo 27 de mayo. En la segunda emisión del reality se expulsarán a 16 chicas y a partir del tercer programa, serán dos expulsadas cada domingo hasta llegar a seis finalistas, el público podrá votar para que lleguen sus favoritas a la última contienda.

Jalisco estará representado por Nebai Torres. EL INFORMADOR/G. Gallo

Mujeres empoderadas

Ahora que el feminismo y el empoderamiento de la mujer son puntos de enfoque en la sociedad actual, Lupita destacó que el certamen busca ser una plataforma de desarrollo integral para las mujeres.

“Esta es una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional para cualquier mujer que quiera verlo así, obviamente podrá aprovecharlo al máximo. Habrá detractores que también es bienvenido su comentario, pero justamente lo que queremos demostrar con ‘Mexicana Universal’ es que es posible empoderar la belleza de cualquier mujer a través del trabajo, la preparación y el talento, no es únicamente la belleza física”.

“Estas chicas serán enfrentadas a diferentes retos y pruebas, evaluaciones constantes para demostrar que tienen las cualidades y habilidades que les permitan presentarse en Miss Universo, estamos buscando mujeres ganadoras”, remató Lupita.

El regreso de Rebecca de Alba a la TV

Esta casa editorial tuvo la oportunidad de cuestionar a Rebecca de Alba sobre su regreso a la televisión y sobre los rasgos que calificará a cada una de las participantes. La presentadora inició su carrera a los 21 años en los concursos de belleza, participó en 12 a lo largo de su trayectoria.

“Yo realmente no lo veo como un regreso (a la TV), lo veo como algo todavía mucho más fuerte, que es participar en un proyecto totalmente novedoso, con contenido y con una enorme producción en donde una vez más el público podrá ver que la belleza, la inteligencia y el talento no están peleados. Sí estamos en el siglo XXI, pero no es una cuestión de siglo la inteligencia, ni la belleza, es una cuestión de preparación y de seguridad”.

“Voy a juzgar en las concursantes la seguridad que es primordial —que proyecten—, la segunda son la cualidades, puede ser una chica exótica o una muy sofisticada, pero finalmente dentro de esta seguridad, saberse, conocerse y proyectarse. Yo era muy insegura cuando participé hace 31 años, salir en una pasarela y ser juzgada y que opinen de ti absolutamente todo, pero fui sacando esa seguridad y hasta la fecha nadie me ha parado”.