Tres divas del espectáculo invaden la ciudad

El pasado miércoles 18 de julio los pasillos de Intermoda vivieron aglomeraciones gracias a la presencia de tres actrices de la farándula nacional. Y es que Livia Brito, Aylín Mujica y Danna Paola acudieron a la feria para promocionar marcas de ropa, cada una con media hora de diferencia entre evento y evento. La primera en arribar a las instalaciones fue Livia Brito para hablar de unas fajas, sin embargo, fue inevitable que se le cuestionara sobre si ella le pidió matrimonio a su actual pareja Said Pichardo, tal como lo público una revista de espectáculos de circulación nacional.

Señala que las fotos de ese viaje que se publicaron fueron de hace tiempo y que la revista las expuso como si fuera algo reciente. “Sí, estábamos en la playa, fue un fin de semana y ya tiene tiempo, pero lo sacaron apenas como si fuera una nota nueva, y bueno, si así les sirvió, pues adelante”. Explica que Said no se molestó por dicha “información”, que lo tomó muy normal. “A mí no me llega a molestar (el paparazzi) porque es algo a lo que estamos expuestos los artistas y si no estás haciendo nada malo, pues qué más da”.

Livia Brito. Despejó varias dudas sobre tu vida amorosa.

En cuanto a si le gustaría casarse ya y tener hijos, dijo que sí, pero que aún no es el momento, tal vez en un par de años. “Lo amo mucho y ya llevo dos años y cacho con él, pero sí me gustaría”. Confiesa que tampoco tendría ella problema en pedirle matrimonio a su novio. “Siempre quise ser mamá, me encantaría tener dos hijos y ser feliz con mis bebés y mi esposo y estar tranquila, quiera Dios que en un año o dos años ya. Termino la segunda parte de ‘La Piloto’ y si se llega la tercera temporada me esperaría y ya pensaríamos en encargar (hijos)”.

La también cubana Aylín Mujica fue la segunda en hacer acto de presencia con una marca de jeans. Contó que ahora está como presentadora en un programa matutino en Los Ángeles y que la telenovela “La Bella y Las Bestias” protagonizada por Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides en Univisión, pronto se podrá ver en México por Televisa.

En esta trama Aylín hace el personaje de “La Madame”: “Llevo dos meses durmiendo entre dos y cuatro horas diarias, pero estoy contenta, dormiré cuando muera, cada día tengo más sueños, más ánimos, más ímpetu, tengo tres hijos, uno de ellos con ocho años, así que todavía me falta camino por recorrer. Amo mi carrera, el levantarme a las 2:00 de la mañana todos los días para hacer el ‘Morning show’ —‘Buenos días familia’— y poder llegar a toda esa cultura hispana y latina que está en Estados Unidos.

Aylin Mujica. La actriz (en azul) se dijo lista para regresar a Televisa.

“Ahora estoy contenta porque Telemundo venía con una barra importante en ratings y ‘La Bella y Las Bestias’ le está ganando a la programación que hay a esa hora”.

La que pidió que no se le acercaran las cámaras de televisión fue Danna Paola, puesto que firmó un contrato de confidencialidad con una empresa de TV que le prohíbe hablar acerca del nuevo proyecto en el que está inmersa, parece ser una nueva serie que se verá en una de las plataformas de streaming más populares. “Vienen muchas sorpresas, no puedo decir nada, me tienen prohibidísimo hablar, pero estamos a nada, solo puedo decir que este cierre de año va a ser maravilloso. Es dificilísimo (no comentar nada) porque yo soy súper perico y hablo todo el tiempo, se me suelta la lengua, pero es decir que hay que tener mucha paciencia”.