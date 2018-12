Trato de no olvidar mis orígenes: Yalitza

La Cineteca Nacional sirvió de escenario para recibir a Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Latin Lover, Daniela Demesa y Nancy García, entre otros, quienes presentaron este lunes "Roma".

Aparicio se dijo especialmente contenta ya que también este lunes apareció en la portada de revista "Vogue".

"Siempre he tratado de ser yo, de no olvidar mis orígenes, de dónde soy, quién soy y que pues gracias a ellos estoy aquí"

"Es algo tan hermoso que me hayan invitado a ser parte de Vogue que es increíble, y estoy muy contenta porque siento que a través de esto muchas personas se van a dar cuenta que claro que pueden estar en la portada de una revista como esta y pueden hacer más cosas sin importar el físico, hay que seguir luchando por lo que queremos", expresó.

La actriz dijo que ahora que más mujeres la ven como un modelo a seguir, ella lo toma con calma.

"No lo he sentido como presión, siempre he tratado de ser yo, de no olvidar mis orígenes, de dónde soy, quién soy y que pues gracias a ellos estoy aquí. Esas personas me están motivando a seguir adelante", abundó.

Alfonso Cuarón también habló en la gala para agradecer la respuesta de la gente ante el filme.

"Debe haber como en cualquier película, comentarios de todo tipo, me da mucho gusto porque la Ciudad de México es el punto de partida y ahora es el lugar de llegada. El lanzamiento este fin de semana en la plataforma me da un gusto enorme porque no fue tan sólo en México, sino que fue global y resultó ser muy exitoso. Muchísima gente alrededor del mundo está viendo esta película y eso me llena de dicha", enfatizó.

Cuarón aprovechó para hablar sobre la portada de Vogue México, en la cual aparece la protagonista de su cinta y mencionó que espera que no sea sólo una moda pasajera.

"Me da mucho gusto que ciertos estereotipos, sobre todo de belleza, se puedan romper. Esperemos que esto tenga una continuidad y no solamente se quieran subir a la moda de una película, habrá que ver. Creo que es muy importante poner los ojos en esas revistas para ver si fueron oportunistas o si realmente tienen una convicción de que la belleza debe también coincidir con la realidad y con las realidades de la identificación de sociedades y pueblos", subrayó.

De igual forma, el cineasta mexicano reprobó los comentarios racistas hechos hacia sus protagonistas.

"Eso es muy doloroso, creo que como todo mexicano se indignó acerca de los comentarios racistas de Trump... y sin embargo a muchas de estas personas les parece muy bien tener esos mismos comentarios respecto a gente mexicana, que es lo que representan realmente México", indicó Cuarón.

Por eso mismo, el realizador resaltó la importancia de que Yalitza se convierta en figura central de la película y su imagen.

"Si algo me da mucho gusto es que al menos ahora con la presencia de Yalitza en revistas se están rompiendo y esperemos que tenga continuidad", indicó.

Más que preocuparle si "Roma" llegará a los Oscar, el director afirmó sentirse satisfecho por su trabajo.

"Esas son decisiones de una serie de gentes, eso no me corresponde y yo ya terminé mi trabajo".

AP / M. Ugarte

Moda y éxito. A Yalitza Aparicio la fama le llegó abruptamente desde su participación en la cinta "Roma". Su nombre aparece en todos lados y su foto en "Vogue" se convirtió en tendencia en redes sociales.

Dentro de las páginas de la revista especializada en modas y tendencias, la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, platica la forma en la que fue descubierta por el ganador del Oscar al mejor director por "Gravity" y cómo fue el proceso desde el casting hasta ser dirigida por vez primera ante una cámara a la que le tenía miedo.

"Algo curioso que dice mi mamá es que nunca me ha gustado que me tomen fotos y nunca me ha gustado estar hablando frente a la gente", confesó a Vogue.

Para darle vida a "Cleo", la niñera que crio y cuidó a Cuarón en momentos difíciles, el cineasta trataba de que Aparicio se olvidara de todo y actuara de manera natural, comentó.

"Era dejarse llevar, él (Cuarón) me decía: ‘tú simplemente vive, vamos a ir descubriendo poco a poco lo que va a pasar’", explicó.

Pero no sólo en "Vogue" ha sido portada, Yalitza también apareció en "The Wrap", revista que la considera el corazón de "Roma".

AC