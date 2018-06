Tras escándalo, regresa Kevin Spacey

La película “Billionaire Boys Club”, en la que participa el actor Kevin Spacey, despedido de la serie “House of Cards” tras conocerse las acusaciones de acoso sexual en su contra, llegará a los cines estadounidenses en agosto, confirmó ayer la distribuidora independiente Vertical Entertainment.

La cinta tendrá un estreno limitado a partir del 17 de agosto tras estar disponible en VOD (vídeo bajo demanda) desde mediados de julio.

Vertical Entertainment indicó en un comunicado que la decisión “no fue fácil” y tampoco considera que sea “insensible”. En su comunicado, recuerda que Spacey posee un papel menor en el filme y que el resto del reparto, con Ansel Elgort y Taron Egerton a la cabeza, no debería verse perjudicado por sus acciones. Emma Roberts, Jeremy Irvine, Cary Elwes, Judd Nelson y Billie Lourd también aparecen en la cinta.

“No aprobamos el acoso sexual de ninguna manera y apoyamos plenamente a las víctimas. Al mismo tiempo, creemos en dar una oportunidad a estos actores y al equipo que han trabajado duro en la película”, señaló la empresa.

Spacey fue acusado en octubre del año pasado por su compañero de profesión Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de “House of Cards” señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admitir su homosexualidad y asegurar que no recordaba el suceso del que le acusaba, aunque dijo que si realmente tuvo lugar le debía “la más sincera disculpa”.

“Honestamente, no recuerdo el encuentro, habría sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado”, adujo Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Tras lo ocurrido, Netflix y la productora de la serie, Media Rights Capital, hicieron cambios en el guion para que el peso de la historia recayera a partir de la sexta temporada sobre los hombros de Claire Underwood, el personaje de Robin Wright.

Las repercusiones de la polémica llevaron incluso al cineasta Ridley Scott a eliminar a Spacey de todas las escenas del thriller “All the Money in the World” y sustituirlo a última hora por Christoper Plummer, que logró una nominación al Oscar por su trabajo.

TOMA NOTA

¿De qué va “Billionaire Boys Club”?

Basada en hechos reales sigue la historia de Joe Hunt (Ansel Elgort) y Dean Karney (Taron Egerton) dos amigos, quienes convencieron a sus ex-compañeros de clase en Harvard para crear un fondo de inversiones llamado Club de Chicos Billonarios que les catapultaría a los escalones más altos de la sociedad de la ciudad de Los Ángeles en la década de los años ochenta.