Futbol hoy 5 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México este domingo 5 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Pumas vs Chivas | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 | 
  • Xolos vs Monterrey | 20:05 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Chivas vs Pumas  | 11:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi | 
  • Puebla vs Tigres | 12:00 horas | Tubi | 
  • Atlas vs León | 17:00 horas | Tubi | 
  • Pachuca vs San Luis | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Alavés vs Elche | 06:00 horas | SKY Sports | 
  • Sevilla FC vs Barcelona | 08:15 horas | SKY Sports | 
  • Real Sociedad vs Rayo Vallecano | 10:30 horas | SKY Sports | 
  • Espanyol vs Real Betis | 10:30 horas | SKY Sports | 
  • Celta vs Atlético de Madrid | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Udinese vs Cagliari | 04:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN | 
  • Fiorentina vs AS Roma | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN | 
  • Bologna vs Pisa Sporting Club | 07:00 horas | Disney+ Premium | 
  • Napoli vs Genoa | 10:00 horas | Disney+ Premium | 
  • Juventus vs AC Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Olympique de Lyon vs Toulouse | 09:00 horas | Caliente TV | 
  • Auxerre vs Lens | 09:00 horas | Caliente TV | 
  • AS Monaco vs Nice | 09:15 horas | Caliente TV | 
  • Le Havre AC vs Rennes | 09:15 horas | Caliente TV | 
  • Strasbourg Alsace vs Angers | 09:15 horas | Caliente TV | 
  • Lille vs PSG | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Stuttgart vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports | 
  • Hamburger SV vs Mainz 05 | 09:30 horas | SKY Sports | 
  • Borussia Mönchengladbach vs Freiburg | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Feyenoord vs Utrecht | 06:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 | 
  • AZ Alkmaar vs SC Telstar | 08:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

  • Sudáfrica vs Estados Unidos | 14:00 horas | ViX Premium | 
  • Nueva Caledonia vs Francia | 14:00 horas | TUDN, ViX Premium | 
  • Nigeria vs Colombia | 17:00 horas | ViX Premium | 
  • Arabia Saudita vs Noruega | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - MLS EN VIVO

  • Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Los Angeles FC vs Atlanta United | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

