Sigue la actividad del futbol internacional y en México este domingo 5 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Chivas | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Xolos vs Monterrey | 20:05 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Pumas | 11:00 horas | Amazon Prime Video, Tubi |

Puebla vs Tigres | 12:00 horas | Tubi |

Atlas vs León | 17:00 horas | Tubi |

Pachuca vs San Luis | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - La Liga EN VIVO

Alavés vs Elche | 06:00 horas | SKY Sports |

Sevilla FC vs Barcelona | 08:15 horas | SKY Sports |

Real Sociedad vs Rayo Vallecano | 10:30 horas | SKY Sports |

Espanyol vs Real Betis | 10:30 horas | SKY Sports |

Celta vs Atlético de Madrid | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Serie A EN VIVO

Udinese vs Cagliari | 04:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Fiorentina vs AS Roma | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Bologna vs Pisa Sporting Club | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Napoli vs Genoa | 10:00 horas | Disney+ Premium |

Juventus vs AC Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Lyon vs Toulouse | 09:00 horas | Caliente TV |

Auxerre vs Lens | 09:00 horas | Caliente TV |

AS Monaco vs Nice | 09:15 horas | Caliente TV |

Le Havre AC vs Rennes | 09:15 horas | Caliente TV |

Strasbourg Alsace vs Angers | 09:15 horas | Caliente TV |

Lille vs PSG | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Stuttgart vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

Hamburger SV vs Mainz 05 | 09:30 horas | SKY Sports |

Borussia Mönchengladbach vs Freiburg | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Feyenoord vs Utrecht | 06:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

AZ Alkmaar vs SC Telstar | 08:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN 3 |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

Sudáfrica vs Estados Unidos | 14:00 horas | ViX Premium |

Nueva Caledonia vs Francia | 14:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Nigeria vs Colombia | 17:00 horas | ViX Premium |

Arabia Saudita vs Noruega | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy domingo 5 de octubre de 2025 - MLS EN VIVO

Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Los Angeles FC vs Atlanta United | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

