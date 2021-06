Tony Dalton “Amalgama” sus virtudes en el cine

Vivir el ahora de la forma más intensa posible. La carrera de Tony Dalton se ha regido por esa filosofía desde el principio. Donde otros prefieren anclarse en la comodidad de una plataforma o género, él apuesta por mudar de pieles y pantallas con la capacidad de un camaleón.

A Tony lo hemos visto como simulador, maestro, asesino, parrandero, narcotraficante y ahora como dentista en “Amalgama”, tercer largometraje de Carlos Cuarón (“Rudo y Cursi”). La cinta nos presenta un drama donde cuatro dentistas quedan atrapados en una paradisíaca isla caribeña. En ese entorno idílico pronto florecen sus diferencias, similitudes y los temores que yacían escondidos en sus corazones.

“Nada como comenzar el día hablando de cine”, señala Dalton al otro lado de la línea. El actor le toma la llamada a este medio luego de presentar “Amalgama” en el Festival de Cine de Málaga, donde participa en la Sección Oficial a concurso. “Nos fue muy bien con la gente, se siente muy bien que le aplaudan a la película, fue una experiencia fabulosa”, agrega. El elenco lo completan Stephanie Cayo, Miguel Rodarte y Manolo Cardona.

Es en este frenesí promocional que Tony reflexiona sobre su nueva película (donde interpreta a “Saúl Bravo”), el equipo de actores que se hizo y cómo equilibra sus proyectos en cine y televisión con sus anhelos personales.

-Entre tu trabajo en Netflix (“Better Call Saul”) y tus proyectos en Disney (“Hawkeye”), ¿cómo llegó a tus manos el papel de “Saúl Bravo”?

-Realmente me quedé con el papel por el cásting, que fue muy largo. Carlos (Cuarón) llevaba casi cuatro años buscando por todo el mundo a los actores ideales, anduvo por todos los países y al final acabamos integrando nosotros cuatro el elenco.

-¿Qué te pasó por la mente la primera vez que leíste la trama?

-A mí y a todos, cuando leímos el guion, nos dimos cuenta que estábamos ante una historia fabulosa, que se cuenta muy sabroso.



-¿Es común toparte con historias así de sabrosas?

-Es difícil. Creo que todos los guiones tienen su historia detrás, de cómo fue creado, de cómo se construye. A veces jalan muy bien, a veces no.



-¿Ser guionista te ha cambiado la forma de ver el cine?

-No sé si cambia, pero... entiendes el trabajo que hay detrás, le tienes más respeto al papel, a la hoja. Entiendes mucho mejor la chinga que es sentarte a escribir. Yo lo sigo haciendo y respeto a quienes lo hacen.

-¿Te queda tiempo para proyectos o historias más personales?

-Siempre son cosas mías al final, porque soy actor y es mi trabajo entrar en esas pieles, pero es verdad que siempre estoy escribiendo. No he tenido tiempo de levantar nada, pero ya se dará algo... cuando se acomoden los planetas (risas).



-¿Compartes la idea de que todo actor “le pone” algo muy personal a cada papel que interpreta?

-Es difícil, no olvidemos que creas un personaje que tiene toda una vida detrás y nosotros solamente vemos un fragmento y un momento. Entonces no le metes, al menos intencionalmente, cosas personales, todo debe de ser suyo.

En el caso se “Saúl” digamos que es una “amalgama” de lo que quería el director, el guion y al final también algo le puse yo, pero es muy complejo y riquísimo de armar.



-¿Fue fácil o difícil trabajar en un entorno paradisíaco?

-Fue una experiencia increíble, sería absurdo quejarme de trabajar en un espacio tan bello (la historia se desarrolla en la Riviera Maya), tanto lo que se ve en cámara como lo que no. Los alrededores eran maravillosos, la gente con la que trabajamos se portó muy bien y el elenco somos amigos, de hecho solamente no me había tocado trabajar con Stephanie Cayo.



-¿Cómo pinta tu 2021?

-Me siento afortunado porque hay trabajo luego de que todo estuvo parado. Estoy entre “Better Call Saul”, el proyecto con Marvel (“Hawkeye”) y ahora la promoción de “Amalgama”. Hay que aprovechar ahora la abundancia de trabajo y estar enfocado al cien en el hoy.



Dolor en el paraíso

En “Amalgama”, cuatro dentistas se encuentran en un congreso profesional en la Riviera Maya y en una escapada, por algo que sucede, se quedan atrapados en una isla de ensueño en el Caribe.

Las condiciones que les rodean son idílicas, pero todos arrastran hasta ese lugar un dolor oculto que poco a poco irá saliendo a flote.

Carlos Cuarón afirma que en esta cinta busca hablar del dolor, que se vuelve relevante con lo que hemos vivido en la pandemia, además de que eligió que los protagonistas fueran dentistas “porque los asociamos con el dolor, y porque son unos grandes conocedores del dolor”.

MQ