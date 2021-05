Tom Hardy estrena tráiler de "Venom: Let There Be Carnage"

Este lunes Tom Hardy regresó como “Venom” en el tráiler y póster de la secuela de Sony Pictures.

De acuerdo con los estudios, el nombre de la secuela será “Venom: Let There Be Carnage” ("Venom: Carnage Liberado") y llegará a los cines el 24 de septiembre.

El póster oficial de "Venom: Carnage Liberado". ESPECIAL / Sony Pictures

Con esta secuela, Hardy regresa a la pantalla grande como el “protector letal de Venom”, uno de los personajes más complejos y queridos de Marvel.

“Venom: Let There Be Carnage” fue dirigida por Andy Serkis y al elenco se le sumó Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson en el papel de Cletus Kasady, conocido como “Carnage”.

AC