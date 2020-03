Tokio Hotel te trae su paraíso de melancolía musical

Tokio Hotel regresa a Guadalajara, esta vez dentro de la gira “Melancholic Paradise”. El cuarteto formado por Bill Kaulitz (voz), Tom Kaulitz (guitarra), Georg Listing (bajo) y Gustav Schäfer (batería) lanzó su más reciente disco de larga duración en 2017, con el título de “Dream Machine”. Desde entonces han publicado un EP y varios sencillos, lo que les ha dado material para seguir en conciertos que ahora llegan a Latinoamérica. Vía telefónica, el vocalista Bill Kaulitz nos compartió un poco sobre la gira: “Ha sido un tour estupendo, de lo mejor. Siempre tenemos la sensación de que será el último, por eso tratamos de dar lo mejor. Ha sido muy largo también, creo que por la producción y por las canciones que hemos tocado ha sido muy divertido. Pero absolutamente, nos ha gustado que se extienda y así poder ir a otros países, como ahora en Latinoamérica”.

Sobre sus visitas al país, el músico recordó: “Nos ha gustado ir a México, siempre ha sido muy alocado con el público. Hemos tocado en varias ciudades y en todas ha estado esa energía, muy prendidos. Latinoamérica es así, no hay forma de no quererlos”.

Recientemente la banda alemana lanzó el sencillo “Chateau”, con un video dirigido por Dominik Wilzok. Sobre la manera en que trabajan los videos, Bill comentó: “En realidad la idea del video ‘Chateau’ al principio fue de Dominik. Nos hizo una propuesta de un video con unas preguntas, después empezamos a trabajar la idea juntos. Buscamos un video así, un poco diferente a otros videos con la idea de que las personas hablen del amor, historias que les suceden, qué significa. Algunos amigos se sumaron, fue divertido”. Fue tanto el material que grabaron y que quisieron conservar que el corte final del videoclip dura poco más de once minutos.

A propósito de una de las preguntas del video (¿qué es el amor?), Bill dijo: “Para mí definitivamente el amor es la gran inspiración en la vida. Un sentimiento de amor es lo que nos apasiona y nos hace querer seguir viviendo, la razón por la que hacemos muchas cosas. Pero un amor con muy distintas formas, por eso la respuesta de cada persona es diferente. También resulta en una inspiración al conocer esas historias de otras personas, ese tipo de cosas”.

Como músico esos sentimientos de amor o desamor pueden ser una inspiración, pero todo deviene en la música: “La música es totalmente algo vital, no podría vivir sin ella, creo. Es una parte esencial, aunque a veces haya largos lapsos en los que estemos alejados de los escenarios o no toquemos, pero toda la vida gira en torno a eso. No hay duda, lo decidí desde muy joven. No me imagino vivir sin música”.

Los orígenes y trayectoria

Son ya cerca de dos decenios de carrera de Tokio Hotel, pues se formaron con ese nombre en 2001. Con el disco debut “Schrei” en 2005 empezaron los éxitos, para luego lanzar en 2007 dos álbumes: “Zimmer 483” y “Scream”, ya con el paso de las letras del alemán al inglés, lo que les abrió las puertas a un público mayor. Seguirían en su discografía los discos “Humanoid” de 2009 y “Kings of Suburbia” de 2014, además del mencionado “Dream Machine”, el más reciente.

Para el vocalista, una clave para la permanencia y el éxito es la relación con entre los músicos: “Creo el secreto es en parte que nos conocemos muy bien, para mí. Un grupo se vuelve una especie de familia, hacer música se vuelve más fácil aunque existan las típicas peleas dentro de la banda. Pero nosotros nos conocemos muy bien, crecimos juntos, hemos convivido desde que éramos pequeños niños… Pero también es algo: hacemos lo que amamos, eso es muy importante”. Dentro del cuarteto hay un par de hermanos, precisamente Bill y Tom Kaulitz, algo natural para ambos: “Cuando empezamos la banda nos pareció normal. Teníamos este gran gusto, era un hobby que quisimos seguir y crecer. Pronto todo empezó a salirnos bien”.

TOMA NOTA

Asiste

Tokio Hotel en el Teatro Diana (Av. 16 de Septiembre 710, Centro), miércoles 11 de marzo, 21:00 horas. Boletos de 500 pesos a 1,400 pesos, de venta en taquillas y en el sistema Ticketmaster.

JL