Todos a rockear: inicia el Coordenada

Desde el viernes pasado el Parque Trasloma ha recibido a 300 trabajadores que hicieron posible el montaje de festival Coordenada, que requirió cerca de diez camiones con el equipo de los escenarios: “Ya estamos en un 80 por ciento: los escenarios están a punto de terminarse”, comentó el promotor de Ocesa Agustín Silva ayer al mediodía. Las pruebas de sonido se realizarían en la noche y mañana de hoy.

Para quienes acudieron a la edición del festival anterior, el acomodo del terreno es básicamente el mismo, con sus dos escenarios principales (uno contiguo a avenida Mariano Otero y otro a avenida López Mateos), dos escenarios alternos y la carpa de Casa Comedy, que repite en este Coordenada.

En el tema de los decibeles, el promotor espera que no haya problemas con los vecinos: “Estamos de la mano con las autoridades… Lo que tratamos es dar un festival de calidad, darle un mejor servicio al público, causar las menores molestias posibles”. Silva afirmó que no tienen conocimiento de si ésta será la última edición en el lugar.

Por día el festival tiene una capacidad de recibir alrededor de 30 mil personas. Al día de ayer tenían un cálculo similar al del 2017, con una afluencia esperada entre 28 mil y 30 mil asistentes. En esta edición del festival se presentarán 46 proyectos musicales y 8 comediantes.

La comparación con las ediciones anteriores, Agustín Silva comentó que en la ciudad hay una tendencia a que la gente compre los boletos con mayor anticipación, no solo en este festival. En particular, del Coordenada han detectado que cada vez hay más asistentes foráneos, aproximadamente 35 por ciento: “Es una marca importante para el festival, es una buena referencia. Estamos haciendo cosas no nada más para Guadalajara, para toda la región”.

En el tema de amenidades, esta edición contará con espacios de recarga para utilizar el sistema cashless, para la compra de bebidas y alimentos. En las praderas de Parque Trasloma hay áreas de comida con foodtrucks. Igualmente, habrá stands con venta de mercancía oficial de las agrupaciones presentes en el cartel del festival. Para no cargar la mochila todo el festival, repite la renta de lockers a través de su página oficial (http://www.tecatecoordenadagdl.com.mx). Agustín Silva recomendó utilizar el transporte público que transita por las dos vías aledañas al festival. El estacionamiento disponible será el de Expo Guadalajara.