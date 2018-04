Lenny Kravitz encuentra la juventud eterna en la música

La inspiración al momento de componer le llega de donde menos lo imagina, pero Lenny Kravitz tiene una fuente directa: las mujeres que lo rodearon desde pequeño y ahora de su hija.

“Siempre he tenido una gran relación con las mujeres en mi vida. Me he sentido inspirado por la asombrosa abuela que tuve, por mi madre, por mis tías y por todas las mujeres de mi familia que siempre han sido muy fuertes, así que eso ha sido lo que siempre he conocido y a lo que he estado acostumbrado”, expresa en entrevista vía telefónica.

El músico estadounidense comenta que en Zoé Kravitz, producto de su relación con Lisa Bonet y quien está siguiendo sus pasos en el mundo artístico, intenta replicar el amor que las mujeres antes de ella le ofrecieron. “Siempre fui un consentido de mi abuela y de mi madre, así que al tener una hija me ha pasado lo mismo, no podría estar más feliz, orgulloso e inspirado gracias a mi hija. Ella es la que ahora me enseña muchas cosas, es una mujer asombrosa y no lo es por todo lo que ha logrado, lo es porque aprecia todo lo que hay en su alma”.

El intérprete de “Again” y “Are you gonna go my way” volverá al país luego de 13 años de ausencia para ofrecer un concierto este viernes 13 en la Arena Ciudad de México y el 18 en la Arena VFG de nuestra ciudad. “No puedo creer que ya hayan pasado muchos años desde mi última visita. Aunque no me lo crean, la Ciudad de México es uno de mis lugares favoritos en el mundo”.

Apenas evoca aquel concierto que dio en el Estadio Azteca en 2002 y el cantante sonríe. “Ese ha sido uno de los logros más grandes de mi carrera. Ese concierto en particular tiene un lugar muy especial en mi corazón. He regresado a la ciudad un par de veces y sí que ha pasado mucho tiempo; estoy esperando con ansias regresar, pero me gustaría volver más seguido”.

Ahora se declara listo para volver. “Quiero ir para dar amor y regresar ese amor que ustedes me han dado, tener una celebración juntos a través de la música”.

Kravitz tiene 53 años, pero parece que el tiempo sigue sin cobrarle la factura y ese aspecto desenfadado y juvenil es al que le sigue sacando partido. Eso sí, dice desconocer por qué se sigue viendo tan jovial. “No sé qué es lo que sea pero me encanta, espero que así siga”.

Si bien asume el paso del tiempo, comenta que él quiere viajar y cantar todavía, tal como lo hace el vocalista de The Rolling Stones. “Es asombroso que lo siga haciendo y espero que tenga la suerte de continuar por muchos años más. Veo a personas como Mick Jagger que han estado en la música por tantos años y siguen siendo así de buenos, esos son los ejemplos que quiero seguir”.