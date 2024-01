Cuando se habla de teatro en México en las últimas décadas sin duda hay que mencionar a Tina Galindo, una mujer que se preocupó por traer a México lo mejor del teatro contemporáneo y musical, haciendo del Teatro Insurgentes uno de los recintos con más prestigio en la ciudad y el país. Desde temprana edad Tina Galindo descubrió su pasión por las artes, pero no tenía claro hacia dónde tenía que dirigir sus pasos, así que comenzó por lo más lógico, estudiar actuación.

“Yo pensaba que quería ser actriz, estudié teatro con Dimitrios Sarrás, después me di cuenta que por ahí no era porque me daba pena, entonces me empezó a gustar la producción y tuve la suerte de encontrar gente que me ayudó mucho”, comentó Tina Galindo en entrevista.

Entre esas personas que le dieron su apoyo estuvo la directora Nancy Cárdenas, quien en 1972 le dio la oportunidad con la obra “Los efectos de los rayos gamma” sobre las caléndulas, que fue protagonizada por Carmen Montejo y Luis Huertas, ahí trabajó como asistente de producción.

Fue la propia Nancy Cárdenas quien la animó a producir al lado de Jorge Estévez, con quien trabajó algunos años, hasta que llegó uno de sus más grandes retos, dirigir el Teatro de la Ciudad, en 1976.

“Estaba muy jovencita, dije ‘¿Cómo? lo acaban de inaugurar’. Trajimos a muchos artistas de afuera, todos querían estar en el Teatro de la Ciudad, era un poco a lo que hoy es el Auditorio Nacional, llegamos a tener 62 eventos al mes”, recordó Galindo.

La productora agregó que muchos dudaban de su capacidad para estar al frente de este recinto debido a su edad, pero ella dejó que su trabajo hablara por ella y fue así que su periodo en este lugar cerró con un superávit de 800 mil dólares.

En 1975 intentó incursionar en la producción cinematográfica junto a Luis García León con la película “Zona Roja”, que fue dirigida por Emilio “El Indio” Fernández, pero la experiencia no fue de su agrado debido a la dinámica que éste tenía con su elenco y los tiempos de filmación en sí.

Al terminar su gestión del Teatro de la Ciudad en 1982, tuvo su primera experiencia en solitario como productora gracias a Carmen Montejo, quien la impulsó a producir una obra con la compañía Teatro de las Américas Unidas, la cual fundó Carmen con Luis G. Basurto. Después de esto Tina hizo una pausa en el teatro para probarse ahora como mánager, es así que desde 1982 ha sido representante de la cantante Daniela Romo, con quién además de recorrer América Latina realizó espectáculos que fueron presentados en sitios tan importantes como el Teatro Blanquita.

Era 1994 cuando Emilio Azcárraga Milmo le dio la vicepresidencia artística de Televisa, cuyo trabajo era realizar montajes en los teatros Jorge Negrete, Polyforum e Insurgentes, para que los actores de la empresa siguieran activos tras haber terminado su trabajo en la televisión.

Fue en 1999 cuando llegó a lo que sería uno de sus mayores logros, dirigir y operar el Teatro de los Insurgentes, donde al lado de su socio Claudio Carrera logró traer a México grandes obras de teatro y destacadas figuras del mundo artístico como John Malkovich que dirigió en su escenario la obra “El buen canario”.

“El teatro es para hacer obras con estrellas, porque es lo que quiere ver el público; hay que hacer la combinación de una buena obra con un buen elenco”. “Festen”, “La novicia rebelde”, “Todo sobre mi madre”, “Juegos siniestros”, “Cock”, “Nadando con Tiburones”, “Amor, dolor y lo que traía puesto”, “El curioso incidente del perro de medianoche”, “Hello, Dolly!”, “La Familia Addams”, “Blindness”, “Mamma Mia!”, “Annie, Network”, son algunas de las obras que se presentaron en ese recinto bajo su mando, el cual duró hasta el día de su muerte acaecida el lunes 29 de enero a las 11:00 de la noche; aunque la noticia se dio a conocer ayer.

La productora de teatro falleció a los 78 años en su casa de la Ciudad de México a causa de un paro respiratorio provocado como consecuencia del COVID-19.

Colegas y amigos se despiden

Famosos y varias personalidades del teatro hicieron uso de sus redes sociales para llorar la partida de la productora, como fue el caso de la actriz Chantal Andere, con quien Galindo no sólo tuvo una muy buena relación laboral; también una gran amistad: “La mejor madrina que mi hija pudo tener. Una productora intachable y una amiga incondicional y maravillosa. Te voy a extrañar”, escribió.

Lucero reconoció la importancia de Tina para el teatro mexicano y mandó sus condolencias a la familia y a sus amigos: “El teatro en México está de luto. Tuve la oportunidad de conocerla y ver su importante trabajo en el mundo artístico. Compartimos afortunados proyectos cuando ella estuvo en la compañía de discos Melody”.

Susana Zabaleta se sumó a las personalidades que lamentaron la muerte de la productora, a quien calificó como una mujer excepcional: “No sólo se trata de una gran productora con la que tuve el privilegio de trabajar, sino también de una excepcional mujer de una pieza, llena de generosidad. Vuela alto, querida Tina Galindo”.

Daniela Romo habló ante los medios de la partida de quien fuera su amiga y guía: “Cuarenta y cuatro años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por lo que ella me guio y todo lo que me regaló en la vida”, dijo con la voz entrecortada.

