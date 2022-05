Timbiriche, la agrupación musical de los años 80 que conquistó el corazón de los mexicanos, se prepara para despedirse de los escenarios, informó Erik Rubín, uno de los integrantes que iniciaron su carrera cuando tenían entre 11 y 13 años.

Rubín comentó durante la presentación de la obra "José el soñador", que para festejar estos cuarenta años desde el debut de Timbiriche, él y sus compañeros se reunieron en el estudio de Benny Ibarra, otro de los integrantes, y aunque este no pudo estar presente por cuestiones de trabajo, ahí comenzó una charla acerca de su retiro musical.

"La idea es poder juntarnos más adelante para hacer una gira, y la serie, para cerrar ciclos, sentimos que a lo mejor es un buen momento de cerrar este ciclo y decir adiós", comentó Rubín a los medios de comunicación.

Pese a que señaló que el proyecto "está todavía muy verde", también aseguró que ya han hecho juntas por videollamada y se han acercado con diferentes opciones de productoras para gestionar una gira de despedida.

"Creo que es un momento en donde nos vemos bien, estamos bien. Es muy digno todavía, por eso pensamos que es buen momento", expresó.

¿Cómo será la despedida de los escenarios?

El espectáculo, además, estaría complementado quizá con un tema musical nuevo y el lanzamiento de la bioserie del grupo, que aunque algunos ejecutivos de Televisa ya han dicho que está confirmado, Erik, al menos, dijo no estar enterado.

"Estamos buscando hacer la serie. En Televisa han sido unos aliados de por vida, y estamos viendo las ecuaciones, pero es la primera vez que escucho que ya es un hecho", afirmó.

Ante el cuestionamiento de que si la trama cambiaría a partir de la denuncia por abuso sexual que hizo la integrante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, Rubín prefirió deslindarse de la situación, aclarando que no se ha hablado nada al respecto.

"No nos hemos puesto de acuerdo, no hemos llegado a qué queremos. Si es bioserie, ficción, documental, no sé. No sé si Sasha habló, y si Sasha dijo o no, pues pregúntenle a ella", explicó.

