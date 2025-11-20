Jueves, 20 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

¡Aprovecha! Obtén 2x1 en boletos con Ticketmaster para estos conciertos en GDL

Esta increíble oferta permite a los fans obtener dos boletos al precio de uno para una amplia variedad de eventos en vivo

Por: Moisés Figueroa

Con el objetivo de hacer accesible la mejor oferta de entretenimiento en Guadalajara, una ciudad que se distingue por su vibrante actividad cultural, esta promoción busca que más personas puedan disfrutar de experiencias únicas sin afectar su presupuesto. SUN / ARCHIVO

Cada jueves, Ticketmaster ofrece una promoción exclusiva para los tapatíos, “Jueves 2x1” en algunos eventos. Esta increíble oferta permite a los fans obtener dos boletos al precio de uno para una amplia variedad de eventos en vivo, que incluyen desde conciertos y obras de teatro hasta espectáculos familiares y eventos deportivos.

Con el objetivo de hacer accesible la mejor oferta de entretenimiento en Guadalajara, una ciudad que se distingue por su vibrante actividad cultural, esta promoción busca que más personas puedan disfrutar de experiencias únicas sin afectar su presupuesto. El "Jueves 2x1" es la oportunidad ideal para quienes desean disfrutar de los mejores espectáculos de la ciudad.

Recuerda que esta oferta está disponible únicamente por un día, por lo que debes actuar rápido para aprovechar esta excelente oportunidad. Con el 2x1, podrás acceder a una amplia gama de eventos en vivo, garantizando diversión para todos.

A continuación te compartimos la lista de conciertos:

20 de noviembre

  • Los Tigres del Norte - Auditorio Telmex - Zapopan

21 de noviembre

  • Los Tigres del Norte - Auditorio Telmex - Zapopan

  • Kidd Keo - Teatro Estudio Cavaret - Zapopan

22 de noviembre

  • Pica Pica - Teatro Galerías - Zapopan

25 de noviembre

  • Apocalyptica - Auditorio Telmex - Zapopan

26 de noviembre

  • Manuel Medrano - Auditorio Telmex - Zapopan

29 de noviembre

  • ¡A Vivir! de Odin Dupeyron - Teatro Diana - Guadalajara

  • Fangoria - Teatro Estudio Cavaret - Zapopan

5 de diciembre 

  • Flor Bertotti - Auditorio Telmex - Zapopan

6 de diciembre

  • El Hijo Del Santo La Despedida - Plaza De Toros Nuevo Progreso - Guadalajara

9 de diciebre 

  • Tenorio Cómico - Teatro Galerías - Zapopan

19 de diciembre 

  • Los Baby's - Teatro Diana  - Guadalajara

MF

