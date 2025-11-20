Cada jueves, Ticketmaster ofrece una promoción exclusiva para los tapatíos, “Jueves 2x1” en algunos eventos. Esta increíble oferta permite a los fans obtener dos boletos al precio de uno para una amplia variedad de eventos en vivo, que incluyen desde conciertos y obras de teatro hasta espectáculos familiares y eventos deportivos.

Con el objetivo de hacer accesible la mejor oferta de entretenimiento en Guadalajara, una ciudad que se distingue por su vibrante actividad cultural, esta promoción busca que más personas puedan disfrutar de experiencias únicas sin afectar su presupuesto. El "Jueves 2x1" es la oportunidad ideal para quienes desean disfrutar de los mejores espectáculos de la ciudad.

Recuerda que esta oferta está disponible únicamente por un día, por lo que debes actuar rápido para aprovechar esta excelente oportunidad. Con el 2x1, podrás acceder a una amplia gama de eventos en vivo, garantizando diversión para todos.

A continuación te compartimos la lista de conciertos:

20 de noviembre

Los Tigres del Norte - Auditorio Telmex - Zapopan

21 de noviembre

Los Tigres del Norte - Auditorio Telmex - Zapopan

Kidd Keo - Teatro Estudio Cavaret - Zapopan

22 de noviembre

Pica Pica - Teatro Galerías - Zapopan

25 de noviembre

Apocalyptica - Auditorio Telmex - Zapopan

26 de noviembre

Manuel Medrano - Auditorio Telmex - Zapopan

29 de noviembre

¡A Vivir! de Odin Dupeyron - Teatro Diana - Guadalajara

Fangoria - Teatro Estudio Cavaret - Zapopan

5 de diciembre

Flor Bertotti - Auditorio Telmex - Zapopan

6 de diciembre

El Hijo Del Santo La Despedida - Plaza De Toros Nuevo Progreso - Guadalajara

9 de diciebre

Tenorio Cómico - Teatro Galerías - Zapopan

19 de diciembre

Los Baby's - Teatro Diana - Guadalajara

MF