Cada jueves, Ticketmaster ofrece una promoción exclusiva para los tapatíos, “Jueves 2x1” en algunos eventos. Esta increíble oferta permite a los fans obtener dos boletos al precio de uno para una amplia variedad de eventos en vivo, que incluyen desde conciertos y obras de teatro hasta espectáculos familiares y eventos deportivos.Con el objetivo de hacer accesible la mejor oferta de entretenimiento en Guadalajara, una ciudad que se distingue por su vibrante actividad cultural, esta promoción busca que más personas puedan disfrutar de experiencias únicas sin afectar su presupuesto. El "Jueves 2x1" es la oportunidad ideal para quienes desean disfrutar de los mejores espectáculos de la ciudad.Recuerda que esta oferta está disponible únicamente por un día, por lo que debes actuar rápido para aprovechar esta excelente oportunidad. Con el 2x1, podrás acceder a una amplia gama de eventos en vivo, garantizando diversión para todos.A continuación te compartimos la lista de conciertos:MF